Проверьте свой статус: 6 причин, из-за которых аннулируют отсрочку

Когда отсрочка от мобилизации аннулируется

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В действующем законодательстве предусмотрены четкие основания, при которых отсрочка от призыва для военнообязанных может быть аннулирована. Процесс может происходить автоматически через государственные реестры.

Постановление Кабинета Министров Украины № 560 регламентирует категории военнообязанных, которые могут утратить право на отсрочку от призыва при определенных условиях. Подробно о ключевых основаниях для аннулирования отсрочки рассказал адвокат Алексей Мендрух.

1. Наличие задолженности по уплате алиментов

В зоне риска находятся многодетные родители, имеющие долг по алиментам. Законодательство позволяет отменять или не продлевать отсрочку родителям, если совокупный размер задолженности по уплате алиментов превышает сумму платежей за три месяца.

2. Достижение старшим ребенком 18-летнего возраста

Родители трех детей теряют право на отсрочку, если старшему ребенку исполняется 18 лет.

3. Непрохождение повторного осмотра по инвалидности

Мужчины, имеющие статус лица с инвалидностью, но вовремя не прошедшие повторный медицинский осмотр, теряют отсрочку. Исключение составляют граждане, которым установлен пожизненный статус. Право на отсрочку действует исключительно в период действия актуального медицинского заключения.

4. Изменение формы обучения (переход на заочную) или академический отпуск

Студенты, аспиранты и докторанты, получающие профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование, теряют право на отсрочку в случае перевода с дневной или дуальной формы обучения на заочную. Аналогичное правило касается тех, кто взял академический отпуск.

5. Окончание срока действия справки для ухода за больными

Лица, оформляющие отсрочку из-за осуществления постоянного ухода за больными женой, мужем, ребенком или родителями (своими или жены/мужа), обязаны подтверждать этот статус. Справка врачебно-консультативной комиссии (форма №080-4/о) обычно выдается на один год. Если срок истек, а документ не обновлен, отсрочка аннулируется.

6. Достижение совершеннолетия ребенком с инвалидностью или исчезновение болезни

Отсрочка автоматически отменяется, если ребенку с инвалидностью, которого воспитывает военнообязанный, исполняется 18 лет. Кроме того, основанием для отмены является официальное исчезновение заболевания ребенка, требовавшего постоянного ухода.

Как правильно должна проходить проверка документов

Ранее "Телеграф" сообщал, кто имеет право на отсрочку. Закон содержит широкий перечень данных категорий военнообязанных.