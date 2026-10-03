Срезать или вытащить? Как на самом деле нужно собирать грибы

Этот спор длится веками

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Среди любителей "тихой охоты" годами не утихают жаркие споры: как правильно отделять гриб от земли — аккуратно срезать ножом у самого основания или просто вытащить его? Этот вопрос оброс множеством мифов, но наука дает на него вполне четкий ответ.

Способ сбора не имеет никакого значения. Об этом рассказал Себастьян Пискорский, миколог (ученый-биолог, который специализируется на изучении грибов) из Лодзинского университета.

Вытащить или вырезать? Что говорит наука

Как отмечает польский миколог, для самого мицелия (грибницы) способ сбора не имеет никакого значения. Многочисленные наблюдения и исследования показывают, что грибница продолжает плодоносить совершенно независимо от того, срезали вы гриб или аккуратно выкрутили. Сам гриб — это лишь надземная часть огромного организма, скрытого под землей.

Однако выбор метода критически важен для самого грибника, особенно когда речь идет о безопасности.

Когда лучше выкручивать (или аккуратно вынимать) гриб целиком?

"Если вы не уверены в виде, лучше выкопать всё плодовое тело целиком, потому что только тогда можно проверить все его характеристики (например, луковицеобразный конец ножки у зонтичных грибов)", — отметил Пискорский.

Главный аргумент в пользу выкручивания — это возможность детально изучить гриб перед тем, как положить его в корзину.

У съедобных зонтиков и некоторых опасных мухоморов ключевые отличительные признаки (характерное утолщение, "клубенек" или корневидное утолщение у основания ножки, а также особенности кольца) прячутся глубоко под землей или у самой почвы.

Если срезать гриб высоко ножом, можно не заметить опасных отличий и положить в корзину ядовитого двойника.

Так как же правильно?

Строгих запретов нет, но опытные микологи рекомендуют ориентироваться на ситуацию:

Для надежного и знакомого гриба (например, крепкого белого или подберезовика) допустим и срез, и аккуратное выкручивание — вреда грибнице вы не нанесете. Для сомнительных или незнакомых экземпляров правильнее полностью извлекать плодовое тело из земли (аккуратно раскачивая и выкручивая), чтобы изучить все анатомические особенности ножки, включая ее основание.

Ученый подчеркнул, что главное правило безопасной тихой охоты остается неизменным: не уверен — не бери!

Напомним, тихая охота в украинских лесах порой преподносит самые неожиданные сюрпризы. Так, один украинский грибник обнаружил редкий и удивительный гриб, внешний вид и даже структура которого до боли напоминают деликатесный испанский хамон.