Настоящая сказка под звездами: названы лучшие авто для путешествий и ночлега на природе

Многие легковые автомобили позволяют комфортно переночевать

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Украинка поинтересовалась в сети, какие авто подходят для уютного ночлега на природе прямо в салоне и багажнике автомобиля. Ей набросали вариантов: оказывается, любителей такого отдыха в Украине немало.

Девушка опубликовала вопрос в соцсети Threads. В ответ комментаторы называли конкретные модели автомобилей, в которых можно устроить такой ночлег и поделились своими фото из путешествий.

Один из комментаторов написал, что подойдут любой кроссовер или универсал, в которых задние сиденья складываются вровень с багажником, а длина "спального" места больше роста тех, кто будет спать в автомобиле. По словам мужчины, он жил в Mazda CX-5.

Mazda CX-5 Фото: infocar.ua

Другой комментатор предложил французский семиместный семейный минивэн Citroën Grand C4 Picasso. Он показал фото с собственного путешествия.

Еще одна украинка назвала, по ее мнению, идеальную гостиницу на колесах. Она добавила снимки авто и места для ночлега. На фото – Buick Enclave первого поколения после рестайлинга.

Другая комментатор поделилась опытом ночлега на природе в электрокаре Hyundai IONIQ 5 — двое взрослых и ребенок. Авто имеет кемпинг режим, который превращает машину в автономный источник питания и комфортное место для ночлега. Удобно спать и в Hyundai i40.

Еще один предложенный вариант – Audi A6 C5. Комментатор спала в нем в лесу.

Некоторые посоветовали сразу фургон для путешествий. Украинцы показали свои автодома.

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