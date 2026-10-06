Укр

Настоящая сказка под звездами: названы лучшие авто для путешествий и ночлега на природе

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Идеальный вариант для любителей романтики под открытым небом
Идеальный вариант для любителей романтики под открытым небом. Фото Коллаж "Телеграф"

Многие легковые автомобили позволяют комфортно переночевать

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Украинка поинтересовалась в сети, какие авто подходят для уютного ночлега на природе прямо в салоне и багажнике автомобиля. Ей набросали вариантов: оказывается, любителей такого отдыха в Украине немало.

Девушка опубликовала вопрос в соцсети Threads. В ответ комментаторы называли конкретные модели автомобилей, в которых можно устроить такой ночлег и поделились своими фото из путешествий.

Один из комментаторов написал, что подойдут любой кроссовер или универсал, в которых задние сиденья складываются вровень с багажником, а длина "спального" места больше роста тех, кто будет спать в автомобиле. По словам мужчины, он жил в Mazda CX-5.

Mazda CX-5
Mazda CX-5 Фото: infocar.ua

Другой комментатор предложил французский семиместный семейный минивэн Citroën Grand C4 Picasso. Он показал фото с собственного путешествия.

Переглянути в Threads

Еще одна украинка назвала, по ее мнению, идеальную гостиницу на колесах. Она добавила снимки авто и места для ночлега. На фото – Buick Enclave первого поколения после рестайлинга.

Другая комментатор поделилась опытом ночлега на природе в электрокаре Hyundai IONIQ 5 — двое взрослых и ребенок. Авто имеет кемпинг режим, который превращает машину в автономный источник питания и комфортное место для ночлега. Удобно спать и в Hyundai i40.

Еще один предложенный вариант – Audi A6 C5. Комментатор спала в нем в лесу.

Некоторые посоветовали сразу фургон для путешествий. Украинцы показали свои автодома.

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Теги:
#Автомобиль #Авто #Подорож