В праздничную коробку со святым Николаем собрали конфеты, шоколад и батончики

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Новогодний набор АВК за 329 гривен в видеообзоре с распаковкой получил более высокую оценку за наполнение, чем подарки "Світоч" и Nesquik. В коробке – 400 граммов сладостей, а стоит она меньше, чем наборы, которые проверяли раньше.

Подарок, представленный как самый дорогой новогодний набор АВК, осмотрела автор страницы "Та сама Лєна про Київ" в Instagram. Красная праздничная коробка с изображением святого Николая имеет дополнительную защиту внутри.

"За эти деньги здесь действительно столько всего много. Честно, с Nesquik просто не сравнить", – сказала автор обзора.

В наборе – две молочные конфеты "Муму", две с соленой карамелью, еще три молочные конфеты другой формы и две "Муму молочная карамель". Есть также три "Муму Milkshake". Трюфелей "Классик", оригинальных, молочных и со вкусом бисквита – по три, клубничных – два, а ореховый – один. Неравномерное распределение вкусов вызвало вопросы у обозревательницы.

Отдельно она достала конфету с орешком, два молочных батончика "Муму", молочный шоколад, "Оксамит ночи", трюфельный шоколад "Классик" и Orange. В наборе также есть молочный батончик "Флоренс", "Королевский шарм Creamo с цельным миндалем и кокосовым кремом" и Kresko со вкусом банана.

Ранее мы рассказали, какой новогодний набор от Roshen действительно стоит своих денег. Большая коробка не всегда лучше.