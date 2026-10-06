Справжня казка під зорями: названо найкращі авто для подорожей і ночівлі на природі

Чимало легковиків дають змогу комфортно переночувати

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Українка поцікавилася в мережі, які автівки підходять для затишної ночівлі на природі просто у салоні та багажнику автомобіля. Їй накидали варіантів: виявляється, любителів такого відпочинку в Україні чимало.

Дівчина опублікувала запитання у соцмережі Threads. У відповідь коментатори називали конкретні моделі автівок, у яких можна влаштувати таку ночівлю та ділилися власними фото з подорожей.

Один з коментаторів написав, що підійдуть будь-який кросовер або універсал, в яких задні сидіння складаються врівень з багажником, а довжина "спального" місця більша за зріст тих, хто спатиме в автівці. За словами чоловіка, він жив у Mazda CX-5.

Mazda CX-5 Фото: infocar.ua

Інший коментатор запропонував французький семимісний сімейний мінівен Citroën Grand C4 Picasso. Він показав фото з власної мандрівки.

Ще одна українка назвала, на її думку, ідеальний готель на колесах. Вона додала знімки авто та місця для ночівлі. На фото — Buick Enclave першого покоління після рестайлінгу.

Інша коментаторка поділилася досвідом ночівлі на природі в електрокарі Hyundai IONIQ 5 — двоє дорослих та дитина. Автівка має кемпінг режим, який перетворює машину на автономне джерело живлення та комфортне місце для ночівлі. Зручно спати і у Hyundai i40.

Ще один запропонований варіант — Audi A6 C5. Коментаторка спала в ньому в лісі.

Дехто порадив одразу фургон для подорожей. Українці показали свої автобудинки.

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