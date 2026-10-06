Дуло из окон и собирался конденсат: мужчина нашел простое решение (видео)
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Для этого способа понадобится только фен и еще один материал из строительного магазина
Старые или не слишком герметичные окна могут стать одной из причин холода в квартире зимой. Из-за слабых профилей и стеклопакетов на стекле также может накапливаться конденсат, поэтому жильцы ищут простые способы дополнительно защитить дом от холода.
Своим решением поделился пользователь Threads с ником sannikskatz. Он показал в видео, как закрепил на окне термоусадочную пленку, а затем прогрел ее обычным феном.
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Под действием теплого воздуха пленка постепенно стягивается и выравнивается. Автор отдельно показал, что после нагревания она натягивается на раме и на ней нет заломов, благодаря чему образуется ровный дополнительный слой перед стеклом.
В комментариях мужчина рассказал, что впервые попробовал этот способ еще в прошлом году. По его словам, в квартире были слабые профили и стеклопакеты, из-за чего окна постоянно плакали от росы.
"Огонь. Сейчас — идеально", — описал он результат после использования термоусадочной пленки.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью простого трюка можно снизить появление конденсата на окнах зимой.