Дуло из окон и собирался конденсат: мужчина нашел простое решение (видео)

Для этого способа понадобится только фен и еще один материал из строительного магазина

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Старые или не слишком герметичные окна могут стать одной из причин холода в квартире зимой. Из-за слабых профилей и стеклопакетов на стекле также может накапливаться конденсат, поэтому жильцы ищут простые способы дополнительно защитить дом от холода.

Своим решением поделился пользователь Threads с ником sannikskatz. Он показал в видео, как закрепил на окне термоусадочную пленку, а затем прогрел ее обычным феном.

Под действием теплого воздуха пленка постепенно стягивается и выравнивается. Автор отдельно показал, что после нагревания она натягивается на раме и на ней нет заломов, благодаря чему образуется ровный дополнительный слой перед стеклом.

В комментариях мужчина рассказал, что впервые попробовал этот способ еще в прошлом году. По его словам, в квартире были слабые профили и стеклопакеты, из-за чего окна постоянно плакали от росы.

"Огонь. Сейчас — идеально", — описал он результат после использования термоусадочной пленки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью простого трюка можно снизить появление конденсата на окнах зимой.