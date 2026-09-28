Бронепленка на окна: действительно ли спасает во время взрывов и сколько стоит
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Окна разбиваются, но осколки не летят в комнату
Украинка рассказала в Threads, как бронированная пленка на окнах помогла удержать осколки стекла после взрыва. По ее словам, в комнате стекло осталось в раме, тогда как на балконе без пленки окно разбилось полностью.
"Телеграф" рассказывает, какие бывают защитные пленки для стекла, от чего зависит их прочность и сколько такие материалы стоят в среднем.
Пленка удержала осколки стекла
Пользовательница Threads отметила, что взрыв произошел неподалеку от ее дома. В результате взрывной волны в квартире выбило окна, однако защитное покрытие помогло удержать большую часть осколков.
"Бронированная пленка работает. В комнате все осколки остались приклеенными в раме, осыпалось минимально. На балконе, где ее не было, — все разбито вдребезги".
Важно понимать: защитная пленка не делает обычное стекло пуленепробиваемым или взрывостойким. Ее основная задача — удержать осколки стекла вместе и уменьшить риск их разлета.
Какие бывают защитные пленки
Для квартир чаще всего используют тонкие антиосколочные пленки. Они наклеиваются на стекло и после повреждения помогают удерживать его осколки в раме.
Есть и более толстые варианты, рассчитанные на значительные механические нагрузки. Их могут использовать в частных домах, офисах и помещениях на первых этажах.
Условно защитные пленки можно разделить на такие виды:
- Антиосколочные 4 mil — тонкий вариант для удержания осколков стекла после удара или взрывной волны.
- Ударостойкие 8 mil — более толстые пленки, которые рассчитаны на сильные механические воздействия.
- Ударостойкие 12 mil — еще более прочный вариант для стекла, где требуется дополнительный уровень защиты.
Отдельно существуют комбинированные пленки. Они могут сочетать защитные свойства с солнцезащитой, зеркальным эффектом, энергосбережением или матовым покрытием для приватности.
Сколько стоит бронированная пленка
Цена зависит от толщины материала и его характеристик. Для ориентира можно взять предложения, представленные на Rozetka: средняя стоимость отрезка длиной 50 см составляет примерно:
- 4 mil антиосколочная — 173 грн;
- 8 mil ударостойкая – 335 грн;
- 12 mil ударостойкая – 494 грн;
- 4 mil комбинированная — 442 грн.
Перед покупкой стоит обращать внимание на назначение пленки, ее характеристики и площадь окна, которое необходимо защитить.
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