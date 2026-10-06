Дуло з вікон і збирався конденсат: чоловік знайшов просте рішення (відео)

Для цього способу знадобиться лише фен і ще один матеріал із будівельного магазину

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Старі або не надто герметичні вікна можуть стати однією з причин холоду у квартирі взимку. Через слабкі профілі та склопакети на склі також може накопичуватися конденсат, тому мешканці шукають прості способи додатково захистити оселю від холоду.

Своїм рішенням поділився користувач Threads із ніком sannikskatz. Він показав у відео, як закріпив на вікні термоусадочну плівку, а потім прогрів її звичайним феном.

Під дією теплого повітря плівка поступово стягується та вирівнюється. Автор окремо показав, що після нагрівання вона натягується на рамі й позбавляється заломів, завдяки чому утворюється рівний додатковий шар перед склом.

У коментарях чоловік розповів, що вперше спробував цей спосіб ще минулого року. За його словами, у квартирі були слабкі профілі та склопакети, через що вікна постійно "плакали" від роси.

"Вогонь. Зараз — ідеально", — описав він результат після використання термоусадочної плівки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою простого трюку можна зменшити появу конденсату на вікнах узимку.