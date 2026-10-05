Одно открытое окно оставило целый дом без тепла: какая опасность подстерегает киевлян во время блэкаутов

Одна ошибка может привести к замерзанию батареи или стояка

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Открытое окно в квартире без отопления может привести к замерзанию батареи или стояка, а после возобновления теплоснабжения – к аварии.

Об этом "Телеграфу" рассказал житель многоэтажки, в которой произошла такая неприятность.

По словам мужчины, прошлой зимой в одном из киевских многоэтажных домов отопление дважды подряд исчезало на 4–5 суток. Во время одного из таких отключений в пустой квартире на одном из этажей осталось открытое окно.

Морозный воздух охладил помещение, из-за чего, вероятно, замерзли батарея или участок стояка. Когда подачу теплоносителя возобновили и в системе снова появилось давление, замерзший участок прорвало.

"Вода с паром текла прямо из окна на улицу, по плитам дома", – рассказал киевлянин.

Прорыв трубы

Стояк пришлось экстренно перекрывать, поэтому жители подключенных к нему квартир остались без отопления еще на несколько дней. Быстро найти сантехника тоже оказалось проблемой – из-за большого количества аварийных вызовов специалистов не хватало.

По словам мужчины, эта ситуация показала, насколько важно подготовить дом к длительному отключению тепла.

"Когда нет отопления, а в пустой квартире открыто окно, может произойти всякое", – отметил он.

Что именно следует проверить, чтобы не оказаться в подобной ситуации, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала глава ОСМД и руководитель общественной организации "Лидер управления жильем" Юлия Бородина .