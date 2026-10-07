Зручніше за хетчбек і з купою "помічників": авто, яке може сподобатися пенсіонерам

Це авто легко підкорює комфортом, але має один серйозний нюанс

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З віком під час вибору автомобіля дедалі більше значення мають не швидкість чи потужність, а зручність і відчуття впевненості за кермом. Особливо цінними стають висока посадка, просторий салон, легке керування та системи, які допомагають під час паркування й руху містом.

Саме тому компактні кросовери можуть бути хорошим варіантом для водіїв старшого віку. Вони дозволяють без зайвих зусиль сідати та виходити з авто, а додаткові функції безпеки роблять щоденні поїздки комфортнішими. Одним з таких є SEAT Arona, як написали в "motoryzacja.interia".

Він має досить високу посадку, завдяки чому сідати в салон і виходити з нього зручніше, ніж у багатьох звичайних хетчбеках.

Ще один плюс Arona – хороша маневреність. Автомобіль легко керується в місті, що особливо важливо під час паркування та поїздок вузькими вулицями. Водійське сидіння має широкий діапазон регулювань, тому можна підібрати комфортне положення навіть під час тривалих поїздок. Салон при цьому досить просторий, а водії відзначають загальний рівень комфорту.

Для старших людей важливою перевагою є і набір систем безпеки. У SEAT Arona передбачені автоматичне гальмування з контролем простору попереду, адаптивний круїз-контроль, контроль сліпих зон та система стеження за втомою водія. Камера заднього виду та датчики також можуть значно полегшити паркування.

SEAT Arona – практичний кросовер для щоденного життя

Є і "мінуси"

Водночас модель має кілька недоліків. Водії нарікають на неідеальну оглядовість: форма бічних дзеркал не завжди дозволяє добре контролювати ситуацію поруч з автомобілем. Тому під час маневрів особливо корисними стають камера та парктроніки. Також якість оздоблення салону не вважають сильною стороною Arona.

Плюси для пенсіонерів: висока та зручна посадка, просторий салон, комфортні сидіння з великим діапазоном регулювань, легке керування в місті, системи безпеки та допомога під час паркування.

Мінуси: не найкраща оглядовість через бічні дзеркала, не надто якісні матеріали салону та окремі нарікання на мультимедійну систему.

Ціна на українському ринку

На українському ринку ціни на SEAT Arona сильно залежать від року випуску та стану. Нові автомобілі 2026 року коштують приблизно від 1,14 млн до 1,37 млн грн, тоді як вживані версії 2018–2020 років можна знайти приблизно за 604–739 тис. грн.

Як повідомляв "Телеграф", водіям старшого віку під час вибору авто насамперед потрібні висока посадка та просте керування в місті – про це йдеться в огляді вибору практичного кросовера. Саме такі параметри роблять щоденні поїздки й паркування відчутно зручнішими.