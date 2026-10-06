Высокая посадка и мягкая подвеска: кроссовер, который подойдет пенсионерам
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Комфортная подвеска помогает преодолевать дорожные неровности
Для пенсионеров важно, чтобы автомобиль был практичным в повседневной жизни и не требовал лишних усилий во время вождения. Просторный салон, вместительный багажник и автоматическая коробка могут стать преимуществами для поездок.
Одним из вариантов, который может заинтересовать старших водителей, является Citroen C5 Aircross. Эксперты с "motoryzacja.interia" обращают внимание на особенности этой модели, которые могут сделать ее удобной для ежедневных поездок.
Чем Citroen C5 Aircross может понравиться старшим водителям
Одно из главных преимуществ C5 Aircross – высокая посадка. Она упрощает посадку за руль и выход из автомобиля, что может быть особенно важно для людей, которым неудобно низко наклоняться.
Кроссовер также имеет хорошую обзорность благодаря высокому положению водителя. Это помогает лучше видеть дорогу и ситуацию вокруг автомобиля во время движения и парковки.
Отдельно стоит отметить подвеску. Она настроена на комфортную езду и хорошо подходит для повседневных поездок. Мягкие сиденья также способствуют комфорту, особенно если за рулем приходится проводить несколько часов.
Основные плюсы автомобиля
Среди преимуществ Citroen C5 Aircross можно выделить:
- высокую и удобную посадку;
- хорошую обзорность;
- комфортную подвеску;
- мягкие сиденья;
- просторный салон;
- вместительный багажник;
- автоматическую коробку передач;
- удобство во время длительных поездок;
- современные системы помощи водителю в зависимости от комплектации.
Автомобиль имеет достаточно места для пассажиров и багажа. Это может быть полезно для старших водителей, которые часто ездят за покупками, перевозят вещи или путешествуют с семьей.
Какие минусы
В то же время у C5 Aircross есть особенности, которые следует учесть перед покупкой. Прежде всего это габариты: кроссовер больше обычного городского хэтчбека, поэтому на узких парковках или тесных улицах может понадобиться больше пространства для маневрирования.
Еще один недостаток – стоимость содержания. Обслуживание кроссовера и некоторые запчасти могут обходиться дороже, чем у более простых компактных автомобилей.
Также стоимость самого автомобиля остается достаточно высокой. Поэтому перед покупкой следует оценить не только комфорт, но и расходы на горючее, страхование, техническое обслуживание и ремонт.
Сколько стоит Citroen C5 Aircross в Украине
Цены на модель зависят от года выпуска, комплектации, двигателя и состояния автомобиля. По приведенным рыночным предложениям, новый Citroen C5 Aircross в комплектации FEEL с дизельным двигателем 1,5 л, автоматической коробкой передач и передним приводом стоит от 1 277 100 грн. С учетом акций цена может стартовать примерно от 1,25 млн грн.
Версия SHINE с тем же дизельным двигателем стоит от 1 482 700 грн. Топовые комплектации PLUS и MAX, а также гибридные версии могут стоить до 1 689 550 грн в зависимости от оснащения и силовой установки.
На вторичном рынке автомобили 2022-2024 годов выпуска ориентировочно стоят 1,16-1,45 млн грн, или около 27 500-33 000 долларов. Окончательная стоимость зависит от пробега, технического состояния, комплектации и истории конкретного автомобиля.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о другом кроссовере с высокой посадкой, который может быть удобным для старших водителей.