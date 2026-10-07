Кровати уходят в прошлое. Их вытесняют комфортные и стильные решения

Люди отдают предпочтение функциональности

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Традиционные массивные кровати с каркасом и высоким изголовьем перестают быть единственной альтернативой спального места. Сейчас основной фокус внимания сместился не на кровати, а на матрасы.

"Телеграф" рассказывает, почему все больше людей сейчас выбирают спальное место не по дизайну кровати, а по удобству матраса. Все чаще матрасы размещают прямо на полу или на низких подиумах.

Матрас на полу и платформа вместо кровати

Именно от матраса зависят удобство сна и качество отдыха. Качественный ортопедический матрас способен существенно улучшить сон. Поэтому, на самом деле, конструкция кровати – вопрос второстепенный.

Матрас на платформе

Расположение матраса на полу или невысокой платформе имеет ряд преимуществ. Более низкое спальное место удобнее для детей и пожилых людей. Также отсутствие массивной кровати визуально делает комнату просторнее.

Диван-кровать и матрас-трансформер

Также люди все чаще выбирают матрасы-трансформеры, футоны и мобильные спальные системы, которые днем убираются. Благодаря им ночью комната может служить спальней, а днем превращаться в гостиную или кабинет.

Другой тренд, набирающий обороты, – современные диваны-кровати и модульные системы. Ночью они становятся полноценным местом для сна, а днем превращаются в зону отдыха.

Диваны с качественным матрасом и удобной системой раскладывания ничем не уступают привычным кроватям. Они являются отличным решением для небольшого жилья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кухонные стулья уходят в прошлое. Их заменяют более стильной и удобной мебелью.