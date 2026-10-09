Ленивый печеночный торт: рецепт, который сэкономит часы на кухне

Нежная закуска из куриной печени

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Печеночный торт — любимая многими закуска, которую готовят и на праздничный стол, и в будни. Однако многие отказываются от его приготовления из-за долгой возни с овощной зажаркой, специфического запаха при готовке и тяжелых слоев с майонезом.

Существует отличный способ упростить задачу и сделать блюдо более легким. Секрет заключается в том, чтобы отказаться от начинки из жареной моркови и лука, заменив ее легким сметанным соусом. Рецептом поделились на сайте Radioclub.

Классический рецепт печеночного торта требует много времени на пассеровку овощей для каждого слоя, а коржи из свиной или говяжьей печени часто получаются жесткими и сухими. Куриная печень мягче, не имеет характерной горечи и ее не нужно вымачивать перед приготовлением.

Что понадобится

Для коржей: 500 г куриной печени, 2 яйца, 100 мл молока, 80 г пшеничной муки, 1 ст. л. масла в тесто и немного для сковороды, около ½ ч. л. соли и чёрный молотый перец по вкусу.

Для соуса: 250 г густой сметаны 15–20%, 1–2 зубчика чеснока, ½ небольшого пучка укропа или петрушки и соль по вкусу.

Получится торт диаметром примерно 20 см на 6-8 порций.

Печеночный торт

Как приготовить

Очищенную от пленок печень промокните бумажным полотенцем и измельчите блендером до однородной массы. Добавьте яйца, молоко, муку, соль, перец и ложку масла и снова коротко взбейте. Тесто должно легко растекаться по сковороде, но не быть водянистым. Если оно получилось слишком густым, добавьте 1–2 ст. л. молока. Разогрейте антипригарную сковороду диаметром около 20 см на среднем огне, слегка смажьте маслом. Налейте небольшую порцию теста и сразу распределите, наклоняя сковороду. Жарьте коржи 2–3 минуты с первой стороны и 1–2 минуты со второй. Пока жарятся следующие коржи, готовые раскладывайте на нескольких тарелках, чтобы они быстрее остыли. Для соуса смешайте сметану с измельчённым чесноком, мелко нарезанной зеленью и небольшим количеством соли. На каждый остывший корж нанесите тонкий слой соуса, сложите коржи стопкой, смажьте верх и украсьте зеленью. Уберите торт в холодильник на 30–60 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом паштета из куриной печени с яблоком.