Ленивый печеночный торт: рецепт, который сэкономит часы на кухне
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Нежная закуска из куриной печени
Печеночный торт — любимая многими закуска, которую готовят и на праздничный стол, и в будни. Однако многие отказываются от его приготовления из-за долгой возни с овощной зажаркой, специфического запаха при готовке и тяжелых слоев с майонезом.
Существует отличный способ упростить задачу и сделать блюдо более легким. Секрет заключается в том, чтобы отказаться от начинки из жареной моркови и лука, заменив ее легким сметанным соусом. Рецептом поделились на сайте Radioclub.
Классический рецепт печеночного торта требует много времени на пассеровку овощей для каждого слоя, а коржи из свиной или говяжьей печени часто получаются жесткими и сухими. Куриная печень мягче, не имеет характерной горечи и ее не нужно вымачивать перед приготовлением.
Что понадобится
Для коржей: 500 г куриной печени, 2 яйца, 100 мл молока, 80 г пшеничной муки, 1 ст. л. масла в тесто и немного для сковороды, около ½ ч. л. соли и чёрный молотый перец по вкусу.
Для соуса: 250 г густой сметаны 15–20%, 1–2 зубчика чеснока, ½ небольшого пучка укропа или петрушки и соль по вкусу.
Получится торт диаметром примерно 20 см на 6-8 порций.
Как приготовить
- Очищенную от пленок печень промокните бумажным полотенцем и измельчите блендером до однородной массы.
- Добавьте яйца, молоко, муку, соль, перец и ложку масла и снова коротко взбейте. Тесто должно легко растекаться по сковороде, но не быть водянистым. Если оно получилось слишком густым, добавьте 1–2 ст. л. молока.
- Разогрейте антипригарную сковороду диаметром около 20 см на среднем огне, слегка смажьте маслом. Налейте небольшую порцию теста и сразу распределите, наклоняя сковороду. Жарьте коржи 2–3 минуты с первой стороны и 1–2 минуты со второй.
- Пока жарятся следующие коржи, готовые раскладывайте на нескольких тарелках, чтобы они быстрее остыли.
- Для соуса смешайте сметану с измельчённым чесноком, мелко нарезанной зеленью и небольшим количеством соли.
- На каждый остывший корж нанесите тонкий слой соуса, сложите коржи стопкой, смажьте верх и украсьте зеленью. Уберите торт в холодильник на 30–60 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом паштета из куриной печени с яблоком.