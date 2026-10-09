Лінивий печінковий торт: рецепт, який заощадить години на кухні

Ніжна закуска з курячої печінки

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Печінковий торт — улюблена багатьма закуска, яку готують і на святковий стіл, і в будні. Однак багато хто відмовляється від його приготування через тривалу метушню з овочевою засмажкою, специфічний запах під час приготування та важкі шари з майонезом.

Є чудовий спосіб спростити завдання й зробити страву легшою. Секрет полягає в тому, щоб відмовитися від начинки зі смаженої моркви та цибулі, замінивши її легким сметанним соусом. Рецептом поділилися на сайті RadioClub.

Класичний рецепт печінкового торта потребує багато часу на пасерування овочів для кожного шару, а коржі зі свинячої або яловичої печінки часто виходять жорсткими й сухими. Куряча печінка м’якша, не має характерної гіркоти, і її не потрібно вимочувати перед приготуванням.

Що знадобиться

Для коржів: 500 г курячої печінки, 2 яйця, 100 мл молока, 80 г пшеничного борошна, 1 ст. л. олії в тісто й трохи для сковороди, близько ½ ч. л. солі та чорний мелений перець за смаком.

Для соусу: 250 г густої сметани жирністю 15–20%, 1–2 зубчики часнику, ½ невеликого пучка кропу або петрушки та сіль за смаком.

Вийде торт діаметром приблизно 20 см на 6–8 порцій.

Печінковий торт

Як приготувати

Печінку, очищену від плівок, промокніть паперовим рушником і подрібніть блендером до однорідної маси. Додайте яйця, молоко, борошно, сіль, перець і ложку олії та ще раз коротко збийте. Тісто має легко розтікатися сковородою, але не бути водянистим. Якщо воно вийшло надто густим, додайте 1–2 ст. л. молока. Розігрійте антипригарну сковороду діаметром близько 20 см на середньому вогні, злегка змастіть олією. Налийте невелику порцію тіста й одразу розподіліть його, нахиляючи сковороду. Смажте коржі 2–3 хвилини з першого боку та 1–2 хвилини з другого. Поки смажаться наступні коржі, готові викладайте на кілька тарілок, щоб вони швидше охололи. Для соусу змішайте сметану з подрібненим часником, дрібно нарізаною зеленню та невеликою кількістю солі. На кожен охололий корж нанесіть тонкий шар соусу, складіть коржі стопкою, змастіть верх і прикрасьте зеленню. Поставте торт у холодильник на 30–60 хвилин.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом паштету з курячої печінки з яблуком.