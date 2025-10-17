Разделочные доски будут блестеть как новые: эти два дешевых средства для очистки точно есть у вас на кухне

Используйте эти два дешевых средства для очистки кухонных досок

Разделочные доски — незаменимый атрибут любой кухни. Чаще всего их есть несколько, так как используются под нарезку разных продуктов. А вот держать доски в чистоте иногда бывает непросто.

"Телеграф" расскажет, как с помощью двух недорогих средств очистить и даже продезинфицировать разделочные доски на кухне.

Лайфхак для очистки досок

Чтобы доски на кухне всегда были чистыми и не воняли, вам понадобится всего два средства, которые точно есть у вас на кухне и стоят недорого, пишет Express. Речь идет о лимонах и соли, именно они отлично очистят и продезинфицируют эту кухонную утварь.

Разрежьте один лимон на две половины и выдавите сок на разделочные доски. Затем посыпьте все это солью. Затем возьмите половинку лимона и вотрите соль в поверхность доски.

Дело в том, что соль создает абразивный эффект, который отлично очищает даже все труднодоступные места на доске и уничтожит все бактерии. Лимон в свою очередь поможет устранить запах с разделочной доски, придав ей свежий аромат.

После такой очистки солью с лимоном, промойте доски под проточной водой. Вытрите их насухо и храните в сухом прохладном месте, чтобы избежать новых загрязнений.

