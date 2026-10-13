Миллиарды на критической инфраструктуре, переплаты и след СБУ: что скрывает подрядчик государственных газовых гигантов

Кому удается работать на украинский нефтегазовый сектор и одновременно — на российский ядерный комплекс вместе с пороховыми заводами

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Цифровые системы управления, измерительные комплексы и электроснабжение — это "нервная система" украинских подземных газохранилищ, компрессорных станций и стратегических месторождений. В условиях полномасштабной войны безопасность этих объектов является вопросом выживания страны. Однако миллиардные государственные контракты на их техническое переоснащение годами беспрепятственно получает одна и та же частная компания. Компания, чей кадровый костяк ведет прямиком к российской нефтяной корпорации "ЛУКойл", а деятельность сопровождается вниманием СБУ и запретами Антимонопольного комитета.

"Телеграф" проследил, кто стоит за главным инжиниринговым подрядчиком государственного нефтегазового сектора.

Золотая жила: 1,8 миллиарда из государственного бюджета

Официально ООО "Нефтегазхим Сервис" (код ЕГРПОУ 38781431) позиционирует себя как "украинская инжиниринговая компания — лидер отрасли промышленной автоматизации". На своем сайте фирма отмечает, что "выросла из заводских отделов автоматизации".

Документальный анализ формирования компании "Нефтегазхим Сервис" доказывает: ее техническая база и кадры были фактически "пересажены" с мощностей российской корпорации "Лукойл" в Украине:

В частности, в 2014 году в штат компании в полном составе ( 186 человек ) перешел персонал отдела Главного метролога и метрологической службы завода ООО "Карпатнефтехим" , который на тот момент принадлежал "Лукойлу".

штат компании в полном составе ( ) перешел персонал отдела Главного метролога и метрологической службы завода , который на тот момент принадлежал "Лукойлу". Впоследствии в 2014–2015 годах фирма забирает на обслуживание и принимает в штат специалистов по системам управления и измерительным приборам ПАО "Одесский НПЗ" (долгое время оно носило официальное название ПАО "ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ"). Туда же забирают персонал когенерационной ТЭЦ ООО "Энергия и Газ Украина", созданной в структуре "Лукойла" для обеспечения Одесского НПЗ паром и электричеством.

Что известно об ООО "Нефтегазхим Сервис". Инфографика "Телеграфа" сгенерирована с помощью ИИ

Именно структуре с таким бэкграундом доверили "святая святых" государственного энергосектора — монтаж оборудования и автоматизацию на важнейших объектах добычи и хранения газа. Сумма победных лотов ООО "Нефтегазхим Сервис" в системе Prozorro на сегодняшний день составляет более 1,839 млрд грн. Ключевые доноры: государственные гиганты АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Укрнафта".

На сегодняшний день 100% доли уставного капитала предприятия записано на Кирилла Желибо. С мая 2026 года должность директора занимает Анна Кротюк, которая до этого четыре года работала в компании главным бухгалтером.

Бывший директор Юрий Григоренко

Но самый интересный след в истории компании оставил ее многолетний директор — одесский бизнесмен Юрий Григоренко, руководивший компанией перед этим.

Смена руководства произошла в мае 2026 года. Данные YouControl

До того как возглавить "Нефтегазхим Сервис", Григоренко, по данным медиа, работал непосредственно в российской корпорации "Лукойл". В 2019 году, уже будучи топ-менеджером крупного подрядчика "Нафтогаза", Григоренко едва не совершил карьерный скачок во власть — он официально претендовал на должность главы Полтавской ОГА и подавал соответствующую декларацию.

Двойная жизнь подрядчика: американские технологии для ядерного щита РФ

Пока компания осваивала миллиарды на украинских стратегических объектах, ее руководство, по версии следствия, развернуло параллельную, теневую жизнь. С конца прошлого года Служба безопасности Украины начала распутывать схему, превратившую украинского инжинирингового лидера в тайного партнера российского военно-промышленного комплекса.

В декабре 2025 года было официально открыто уголовное производство по статье — пособничество государству-агрессору. Как выяснили следователи, через международную сеть фирм-посредников в Болгарии и Китае украинский подрядчик гнал дефицитное западное оборудование в Россию.

При этом организаторы схемы не гнушались сотрудничеством с токсичными контрагентами: один из ключевых китайских транзитеров в цепочке, упоминавшийся в судебных постановлениях, — компания TIANJIN XISHANFUSHENG INTERNATIONAL TRADING. Как раз в октябре 2025 года попал под сокрушительные санкции Европейского Союза и СНБО Украины за реэкспорт военных технологий врагу.

Украинская фирма могла работать с находящейся под санкциями китайской компанией. Скриншот с сайта Аппарата СНБО Украины

Через эти "ширмы" российскому предприятию ООО "НПП ТИК" (г. Пермь) массово поставлялись дефицитные американские клапаны Flowserve Corporation, измерительные комплексы Honeywell и немецкая электроника Siemens. В свою очередь пермский завод интегрировал эти компоненты в самые опасные объекты государства-агрессора. Среди конечных получателей в судебных документах указаны:

ФКП "Пермский пороховой завод" — производитель зарядов для российских ракетных систем;

— производитель зарядов для российских ракетных систем; ФГУП "АТОМФЛОТ" и АО "ОКБМ Африкантов" — структуры, которые обслуживают атомный ледокольный флот и разрабатывают ядерные реакторы;

и — структуры, которые обслуживают атомный ледокольный флот и разрабатывают ядерные реакторы; "Ленинградская атомная станция" (филиал АО "Концерн Росэнергоатом").

Фабула уголовного дела. Скриншот с сайта YouControl

Кроме железа, украинские инженеры "Нефтегазхим Сервис" делились с врагом опытом: как считают силовики, они разрабатывали техническую документацию для модернизации газовых турбин Hitachi в интересах российских химических гигантов — ООО "АММОНИЙ" (Татарстан) и КАО "Азот Кемерово", которые обеспечивают промышленность РФ азотными соединениями и сырьем для взрывчатки.

Теневая жизнь топ-менеджеров, днем автоматизировавших украинский "Нафтогаз", а ночью — российские пороховые заводы, оборвалась в конце февраля 2026 года. Следователи СБУ провели обыск в столичном гостиничном комплексе "Русь", где находился фактический руководитель фирмы – уроженец Одессы. Именно такая формулировка дает возможность предположить, что речь идет о Юрии Григоренко.

У бизнесмена изъяли ноутбук MacBook Pro и iPhone 15. В смартфоне правоохранители обнаружили клондайк доказательств: рабочую переписку, детальные планы предстоящих работ на территории России, а также схемы закупок через Казахстан и Узбекистан. Кроме того, в судебном постановлении упоминается и роль и обыски у главного бухгалтера, эту должность с 2022 года и по сей день занимает Анна Кротюк.

Расследование СБУ продвигалось беспрецедентно быстро: уже в апреле 2026 года досудебное следствие было полностью завершено, а обвинительный акт относительно руководства компании направлен в суд.

Дело Нацполиции: миллионные наценки на каждом клапане и ширма "коммерческой тайны"

Параллельно с масштабным расследованием СБУ финансовые аппетиты государственного подрядчика распутывают органы Национальной полиции. Как выяснилось, пока компания строила логистические хабы для российского оборонно-промышленного комплекса, на внутреннем рынке она якобы не отказывалась и от банального накручивания цен при выполнении подрядов для украинских газовых предприятий.

Следственное управление Главного управления Нацполиции в Харьковской области ведет досудебное расследование в производстве № 42022220000000408 по факту присвоения и растраты имущества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Полиция подозревает завышение стоимости оборудования более чем на 8 миллионов. Скриншот решения с сайта YouControl

В центре внимания детективов — контракт почти на 40,5 миллиона гривен на техническое переоснащение автоматизации Березовской установки комплексной подготовки газа (филиал "Шебелинкагаздобыча"). Следствие задокументировало, что должностные лица "Нефтегазхим Сервиса" могли искусственно раздуть стоимость импортного оборудования в сметах для государства. Маржа на отдельных позициях впечатляет:

Магистральные шаровые краны: покупались у реального поставщика за 224,5 тыс. грн за штуку, а перепродавались государственному предприятию уже за 336,75 тыс. грн. Чистый заработок "из воздуха" — более 112 тысяч гривен на каждой единице .

покупались у реального поставщика за 224,5 тыс. грн за штуку, а перепродавались государственному предприятию уже за 336,75 тыс. грн. Чистый заработок "из воздуха" — . Специализированные регулирующие клапаны: закупались за 242 тыс. грн, а закладывались в государственную смету за 409,58 тыс. грн ( наценка – 167,58 тыс. грн на одном клапане).

закупались за 242 тыс. грн, а закладывались в государственную смету за 409,58 тыс. грн ( на одном клапане). Смежные клапаны другой модификации: при реальной цене в 228 тыс. грн отдавались государству за 384,35 тыс. грн (наценка – 156,35 тыс. грн).

По оценкам следователей, общая сумма убытков (чистая разница между отпускной ценой производителей и финальными актами, которые оплатило государство) составила более 8 млн грн.

Когда харьковские следователи официально обратились к руководству "Нефтегазхим Сервис" с требованием показать первичные расходные накладные, чтобы сверить реальные цены, фирма пошла на прямой конфликт. Менеджмент отказался предоставлять документы, цинично заявив, что цены, по которым они покупают оборудование, являются "коммерческой тайной". В конце концов изымать финансовую документацию правоохранителям пришлось под прикрытием постановления следственного судьи и силовой поддержки.

Более того, этот эпизод – далеко не единственный возможный финансовый грех компании. "Нефтегазхим Сервис" в 2020-2021 годах также упоминалось в уголовном производстве № 42020101040000096 по ч. 5 ст. 191 УК Украины. По этому делу столичные правоохранители исследовали возможное завладение большими суммами бюджетных средств из-за использования сети транзитных и фиктивных предприятий известного киевского "конвертационного центра".

Иммунитет к закону: бан Антимонопольного комитета и миллионы в обход торгов

Несмотря на колоссальный шлейф уголовных дел — от шпионских поставок для ядерного комплекса РФ до банального хищения на закупках клапанов — ООО "Нефтегазхим Сервис" долгое время оставалось "непотопляемым" фаворитом государственных тендеров. Красный свет перед компанией должен был вспыхнуть в 2025 году, когда за нее капитально взялся Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

Что известно о тенедерных сговорах ООО "Нефтегазхим Сервис". Инфографика "Телеграфа" сгенерирована с помощью ИИ

Антимонопольщики вынесли два сокрушительных решения, поймав компанию на системных сговорах:

Тендерный "договорняк" в Харьковской области: Комитет доказал, что фирма имитировала конкуренцию с компанией "Сиварт" на большом тендере для "Шебелинкагаздобычи". Подрядчик обжаловал это решение, но Хозяйственный суд Одесской области полностью принял сторону государства и признал сговор. А наказанием стали штрафы в 68 и 63 тыс. грн.

Афера с оборудованием для "Укргаздобычи": Фирму снова ловят "на горячем" — на этот раз на сговоре с компанией "Нефтегаз инжиниринг проект" при закупке частотных преобразователей. Совокупный штраф за эти махинации превысил 3,27 млн гривен.

АМКУ увидел в действиях компаний нарушения. Скриншот с сайта АМКУ

По украинскому законодательству решение АМКУ о сговоре — это автоматический "волчий билет" для любого бизнеса. Компания официально попадает в черный список и лишается права участвовать в государственных закупках по меньшей мере на 3 года.

Однако для менеджмента "Нефтегазхим Сервиса" и руководителей государственных нефтегазовых гигантов законы, похоже, существуют только на бумаге. Государственные компании начали пачками подписывать новые контракты с подсанкционным подрядчиком, используя циничные юридические лазейки и прямые договоры вообще в обход системы Prozorro:

В сентябре 2025 года, уже после первого официального решения АМКУ о сговоре, государственное ПАО "Укрнафта" подписывает с компанией соглашение о реконструкции установки подготовки газа в Полтавской области стоимостью 43,8 млн грн. А уже через месяц, в октябре, "насыпает" сверху еще один контракт на так называемые "дополнительные работы".

А уже через месяц, в октябре, "насыпает" сверху еще один контракт на так называемые "дополнительные работы". В июне 2026 года АО "Укртрансгаз" решает вообще не играть в тендеры. Они подписывают с "Нефтегазхим Сервис" прямые договоры в обход торгов, прикрываясь срочной потребностью в "дополнительных работах". Таким образом фирма получает 8,96 млн грн на компрессорной станции "Бильче-Волыца" и еще 3,7 млн грн на станции "Опары".

Слово за заказчиками и правоохранителями

Реальность выглядит абсурдно: руководство стратегического подрядчика официально находится под судом за пособничество врагу и содействие российскому ядерному и ракетно-пороховому комплексу. Следователи СБУ нашли в "айфоне" директора детальные планы будущих работ на территории России, Национальная полиция доказывает хищение 8 миллионов бюджетных средств на закупки обычных клапанов, а Антимонопольный комитет официально запрещает фирме приближаться к государственным деньгам за системные сговоры.

И на фоне этого государственные топливные гиганты продолжают заливать на счета токсичной компании десятки миллионов гривен, пуская ее инженеров в "нервную систему" украинских газохранилищ в обход системы Prozorro.

Редакция "Телеграфа" направила официальные информационные запросы руководству ключевых заказчиков — АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Укрнафта". Вопросы четкие:

Насколько тщательно внутренние службы безопасности проверяли этого подрядчика перед допуском к объектам критической инфраструктуры во время войны? Будут ли разорваны текущие миллионные контракты с ООО "Нефтегазхим Сервис" после того, как СБУ официально направила обвинительный акт по его руководству в суд? На каком юридическом основании компании продолжали подписывать новые соглашения и договоры на "дополнительные работы" с официально находящейся в черном списке АМКУ за тендерные аферы?

Параллельно редакция обратилась в АО "Нафтогаз Украины", Службу безопасности Украины, СУ ГУНП в Харьковской области и АМКУ, а также направила предложение предоставить комментарий руководству самого ООО "Нефтегазхим Сервис".

Как только государственные нефтегазовые гиганты, правоохранители и сам подрядчик предоставят свои ответы — или попытаются спрятаться за "коммерческими тайнами", — мы обнародуем их в следующей части нашего расследования. Не переключайтесь.