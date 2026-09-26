Выключили свет во время поездки в лифте: что происходит с кабиной и стоит ли паниковать

Что будет с лифтом при отключении света

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Внезапное отключение электроэнергии во время поездки в лифте может напугать пассажиров, однако само исчезновение питания не означает, что кабина начнет падать в шахту. В типичных лифтах предусмотрен механический тормоз, который переходит в заторможенное состояние в случае потери электроэнергии.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала председатель правления столичного ОСМД "Сирецкий Бояр" Елена Сваричевская. Как работает тормоз и что происходит с кабиной во время аварийного отключения — расскажет "Телеграф".

Как работает механический тормоз лифта

Механический тормоз является частью привода лифта. Он нужен для того, чтобы остановить тяговый механизм и удерживать кабину неподвижной после остановки.

Когда лифт движется, тормоз находится в разомкнутом состоянии. Тормозные элементы не препятствуют работе привода, поэтому механизм может вращаться и перемещать кабину.

Когда поступает команда на остановку, тормоз замыкается. Тормозные элементы прижимаются к соответствующей поверхности, из-за трения вращение механизма прекращается, а кабина остается на нужном уровне.

Цепь безопасности лифта. Фото: OTIS

Тягово-приводная лифтовая машина с дисковым фрикционным тормозом

Что произойдет, если во время движения исчезнет свет

В конструкции типичных лифтов используется принцип, при котором потеря электропитания переводит тормоз в заторможенное состояние.

Когда электроэнергия исчезает, электромагнит перестает удерживать тормозной механизм в разомкнутом положении. После этого пружины прижимают тормозные элементы, и привод фиксируется.

То есть отключение света само по себе не приводит к свободному падению кабины. Электрическая часть привода перестает работать, но механический тормоз не требует постоянного питания для того, чтобы удерживать механизм. Наоборот, его конструкция предусматривает замыкание тормоза при потере электропитания.

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