Старую дачу превратили в уютный домик: сколько это стоило и как выглядит (фото)

В небольшом помещении есть комната, коридорчик и кухонная зона

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Под Львовом супруги превратили старую дачу в современный летний домик. На реконструкцию и обустройство участка мужчина тратил два-три дня в неделю на протяжении более полугода.

Кристина Муравьева рассказала в Threads, как они с мужем в марте приобрели старый домик в Суховоле возле Львова, а уже к октябрю обустроили в нем уютное жилье для выходных. На ремонт и оснащение участка потратили около $10 тысяч (примерно 447 000 грн). Это без учета стоимости самого объекта недвижимости.

Под Львовом супруги превратили старую дачу в современный летний домик

От старой хатки до летнего домика

В соцсети автор показала, как все изменилось: от старой постройки осталось немного, а территорию не узнать. "Тот, что был, перестроили. Точнее, использовали его металлические конструкции и некоторые стены", – рассказала автор публикации.

Работы супруги выполняли своими силами. По словам Кристины, муж проводил на участке два-три дня в неделю больше полугода. Ему помогли инженерные способности, огромное желание и постоянное общение с ChatGPT.

Новая жизнь старого дачного дома

Что обустроили за $10 тысяч

Площадь домика – примерно 26 квадратных метров. Внутри есть комната, небольшой коридорчик и мезонин. Муравьева подчеркивает: это летний дачный дом, а не полноценное жилье или каркасный дом. Поэтому привычной кухни и туалета здесь нет.

Что осталось от старого домика

Помещение отапливают электрическим обогревателем типа UFO. Кухонную зону еще обустраивают. Для приготовления еды есть индукционная плита, включаемая в розетку, чайник и мини-холодильник. Туалет пока на улице.

Территория дачи под Львовом после благоустройства

Реконструкция дачного дома под Львовом в процессе

По словам автора, в доме и на участке еще есть что доделать, но пока супруги остановились на этом этапе.

Территория дачи под Львовом – привели в порядок своими силами

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