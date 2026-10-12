Старую дачу превратили в уютный домик: сколько это стоило и как выглядит (фото)
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В небольшом помещении есть комната, коридорчик и кухонная зона
Под Львовом супруги превратили старую дачу в современный летний домик. На реконструкцию и обустройство участка мужчина тратил два-три дня в неделю на протяжении более полугода.
Кристина Муравьева рассказала в Threads, как они с мужем в марте приобрели старый домик в Суховоле возле Львова, а уже к октябрю обустроили в нем уютное жилье для выходных. На ремонт и оснащение участка потратили около $10 тысяч (примерно 447 000 грн). Это без учета стоимости самого объекта недвижимости.
От старой хатки до летнего домика
В соцсети автор показала, как все изменилось: от старой постройки осталось немного, а территорию не узнать. "Тот, что был, перестроили. Точнее, использовали его металлические конструкции и некоторые стены", – рассказала автор публикации.
Работы супруги выполняли своими силами. По словам Кристины, муж проводил на участке два-три дня в неделю больше полугода. Ему помогли инженерные способности, огромное желание и постоянное общение с ChatGPT.
Что обустроили за $10 тысяч
Площадь домика – примерно 26 квадратных метров. Внутри есть комната, небольшой коридорчик и мезонин. Муравьева подчеркивает: это летний дачный дом, а не полноценное жилье или каркасный дом. Поэтому привычной кухни и туалета здесь нет.
Помещение отапливают электрическим обогревателем типа UFO. Кухонную зону еще обустраивают. Для приготовления еды есть индукционная плита, включаемая в розетку, чайник и мини-холодильник. Туалет пока на улице.
По словам автора, в доме и на участке еще есть что доделать, но пока супруги остановились на этом этапе.
Как сообщал "Телеграф", киевлянка купила в селе Киевской области дом за 2 миллиона гривен, чтобы перевезти туда родителей из Гуляйполя. Семья своими силами ремонтирует жилье, а заселиться планирует до холодов.