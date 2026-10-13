Банковская услуга подорожает с 1 ноября: кто и за что будет платить 150 гривен

С ноября клиенты Ощадбанка будут платить за определенную услугу больше

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С 1 ноября Ощадбанк изменит стоимость обслуживания текущих неактивных счетов, к которым не привязана платежная карта. За такую услугу клиентам придется платить 150 гривен.

Как сообщает PMG, новые тарифы обнародовали на официальном сайте финансового учреждения. Изменения будут касаться владельцев счетов, отвечающих указанным условиям.

Как сохранить активность счета

Если счет еще нужен, клиентам советуют воспользоваться им и уточнить в службе поддержки банка, какая операция снимет статус "неактивного".

К примеру, можно пополнить счет даже на минимальную сумму, оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный телефон или что-то купить в магазине. Чтобы обнулить счетчик неактивности, достаточно раз в год провести небольшую транзакцию.

Как закрыть ненужный счет

Если счетом не пользуются, его можно официально закрыть в отделении. Так клиент избежит последующих ежемесячных списаний, которые с течением времени могут исчерпать остаток средств.

Что будет, если на счету меньше 150 гривен

Если на счете меньше, чем составляет комиссия, например, 20 или 50 гривен, банк спишет наличные средства и обнулит баланс. Долг перед банком и кредитная задолженность в этом случае не возникнут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за какой ошибки банк может не только заблокировать карту, но и полностью закрыть счет.