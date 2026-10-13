Банківська послуга подорожчає з 1 листопада: хто і за що платитиме 150 гривень

З листопада клієнти Ощадбанку платитимуть за певну послугу більше

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З 1 листопада Ощадбанк змінить вартість обслуговування поточних неактивних рахунків, до яких не прив’язана платіжна картка. За таку послугу клієнтам доведеться платити 150 гривень.

Як повідомляє PMG, нові тарифи оприлюднили на офіційному сайті фінансової установи. Зміни стосуватимуться власників рахунків, які відповідають зазначеним умовам.

Як зберегти активність рахунку

Якщо рахунок ще потрібен, клієнтам радять скористатися ним і уточнити в службі підтримки банку, яка саме операція зніме статус "неактивного".

Наприклад, можна поповнити рахунок навіть на мінімальну суму, оплатити комунальні послуги, поповнити мобільний телефон або щось купити в магазині. Щоб обнулити лічильник неактивності, досить раз на рік провести невелику транзакцію.

Як закрити непотрібний рахунок

Якщо рахунком більше не користуються, його можна офіційно закрити у відділенні. Так клієнт уникне подальших щомісячних списань, які з часом можуть вичерпати залишок коштів.

Що буде, якщо на рахунку менше ніж 150 гривень

Якщо на рахунку менше, ніж становить комісія, – наприклад, 20 чи 50 гривень, – банк спише наявні кошти й обнулить баланс. Борг перед банком і кредитна заборгованість у такому разі не виникнуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, через яку помилку банк може не лише заблокувати картку, а й повністю закрити рахунок.