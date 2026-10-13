Как найти Coca-Cola в "АТБ": украинка поделилась секретом
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Покупатели ищут альтернативные места, где можно пополнить запасы любимой газировки
В украинских магазинах продолжаются перебои с поставками Coca-Cola. После российских ударов по производственным и складским объектам компании ассортимент популярных напитков сократился.
Украинцы обсуждают ситуацию в соцсетях. В частности, пользователи Threads пишут, что Coca-Cola ещё можно найти в супермаркетах сети АТБ.
Где искать Coca-Cola
По опубликованной ранее информации, АТБ нашла альтернативу украинским поставкам и заключила контракт на импорт Coca-Cola из Румынии. Аналогичный подход использовала сеть "Сильпо".
Отсутствие напитка на полке не обязательно означает, что он полностью исчез из продажи. Его наличие зависит от конкретного магазина и поступления новых партий.
Покупателям, которые ищут Coca-Cola, стоит проверять ассортимент в нескольких супермаркетах: поставки могут различаться в зависимости от региона.
В Threads в ответ на вопрос о том, где покупать Coca-Cola zero отметили, что напиток продается в АТБ. Одна из пользовательниц рассказала, что газировку можно купить в 7 часов утра.
Почему Coca-Cola стало меньше в магазинах
3 сентября 2026 года российский беспилотник атаковал предприятие Coca-Cola в Киевской области. Производственный объект получил повреждения.
После удара покупатели стали замечать, что напитков на полках супермаркетов стало меньше. Речь идёт о Coca-Cola и других продуктах компании.
Ранее в АТБ рассказали "Телеграфу", что спрос на напиток вырос, а объёмы поставок снизились. Из-за этого продукцию быстро раскупают, и в некоторых магазинах она временно отсутствует. Наш источник уточнил, что есть поставки двухлитровой "колы" зеро и "Кока-Колы" в бутылках объемом 1,25 литра, также завозят литровую "Пепси". И все же напитков часто нет в продаже.
"Сейчас покупательская активность на "колу" выросла, потому что ее не было. А потом все набросились: о "кола", "кола". И ее выгребли. Хотя привезли ее тоже хорошо, на все магазины", — пояснил сотрудник АТБ.
Напомним, "Телеграф" также писал о том, что в Украине есть своя "Coca-Cola Zero". Как она выглядит и почему перессорила людей.