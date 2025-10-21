Украинка показала яркую гусеницу, но это оказался опасный вредитель (фото)

Ей посоветовали немедленно "катапультировать" ее "противным соседям"

В Украине похолодало и насекомые устраиваются на зимовку. Украинка нашла в земле огромную малиновую гусеницу, которая вредит деревьям.

В Facebook-группе "Комаїи Укрїини" женщина показала свою находку. Она обнаружила гусеницу на днях на Черниговщине. Гусеница большая, имеет малиновую спинку и оранжевое брюшко. Однако, несмотря на свои веселые цвета, это вредитель — древоточец пахучий.

Древоточец пахучий

Древоточец пахучий — гусеница одной из самых больших ночных бабочек Украины

Это большая бабочка (размах крыльев самок до 90-100 мм) из семейства древоточцев, которая известна преимущественно именно из-за своей большой и очень вредной гусеницы. Она может достигать длины 8-10 см и не случайно названа пахучей, так как выделяет сильный неприятный кислый запах. Этот "аромат" может быть ощутим на расстоянии нескольких метров.

Древоточец пахучий, бабочка

Древоточец пахучий — опасный вредитель

Гусеница является ксилофагом (питается древесиной). Она прогрызает широкие и длинные ходы в стволах и ветвях лиственных деревьев. Из-за этого деревья слабеют, могут болеть или даже засыхать.

Огромной гусенице нужно много пищи

Нападает на разные деревья — иву, тополь, березу, дуб, ольху. Также вредит плодовым деревьям (особенно яблоне и сливе). Из-за своих "вкусовых предпочтений" древоточец пахучий является серьезным вредителем. Более того, жизненный цикл гусеницы может длиться 3-4 года, в течение которых она наносит значительный вред деревьям.

В сети женщине, что нашла гусеницу, дали совет

В группе о насекомых, где украинка опубликовала фото находки, многие определили, что это именно древоточец пахучий. Советуют ее "душить, потому что редкая падлюка". Также есть шутливый совет: "противным соседям через забор можете катапультировать".

