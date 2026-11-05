Зимой может не хватить оборудования для ремонта энергетики: к чему готовиться Украине

Накопленные запасы расходуют на восстановление после атак, а закупки и производство новых деталей затягиваются на месяцы

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В феврале-марте 2027 года Украине может не хватить оборудования для ремонта критической инфраструктуры. Сейчас специалисты используют накопленные резервы. Но если российские атаки продолжатся, запасов хватит лишь на несколько месяцев.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Подробнее – в материале: "Кличко преувеличивает": эксперт об угрозе энергообъектам в Киеве, воде и возвращении к мягким графикам отключений.

Какие запасы используют для ремонта

По словам Харченко, Украина заранее искала и закупала нужное оборудование, накапливая резервы. Сейчас их активно расходуют, чтобы восстанавливать поврежденные энергообъекты. Удары продолжаются, оборудование приходится заменять – поэтому дополнительный резерв нужно готовить уже сейчас.

"Наши резервы не бесконечны, и мы понимаем, что через пару месяцев они будут исчерпаны. Поэтому уже сейчас нужно готовить резерв резервов: в феврале или марте может быть реальный дефицит оборудования", – сказал Харченко.

Речь идет не только о крупных трансформаторах. Высоковольтные подстанции занимают от 12 до 25 гектаров. На них много уязвимых элементов: реле, переключателей, опорных конструкций. Российские удары повреждают это оборудование, а последующие атаки дронов не дают ремонтным бригадам добраться до объектов.

Почему задерживаются поставки из Европы

Оборудование поступает медленнее, чем расходуется. По словам Харченко, поставки, на которые рассчитывали в октябре-ноябре, Украина, скорее всего, не получит даже в марте-апреле. Сейчас с партнерами активно работают, чтобы сократить сроки.

В интервью Radio NV эксперт объяснил одну из причин задержек: выделение денег не означает, что технику удастся быстро получить. При закупках, в частности через Фонд поддержки энергетики Украины, от финансирования до заключения контрактов проходят месяцы. В одном из приведенных им случаев средства выделили в марте, но через семь-восемь месяцев договоры подписали не по всем позициям.

"Нам выделяют средства, но механизмы закупки оборудования, которое необходимо приобрести за эти деньги, настолько медленные, что в течение семи-восьми месяцев мы не успеваем не то что получить оборудование, а даже получить гарантию того, что контракты подписаны и что оно находится в производстве. А само производство длится еще шесть-семь-восемь месяцев", – заявил Харченко.

От чего зависит восстановление электроснабжения

Чтобы восстановить электроснабжение, нужны оборудование и возможность безопасно работать на поврежденных объектах. По оценке Харченко, если защитить ключевые высоковольтные подстанции от дронов, ремонтники смогут быстрее вернуть их в строй. Эти объекты питают Киев, север Украины, Черниговскую, Сумскую и Житомирскую области.

Для столицы подстанции особенно важны. Как рассказал эксперт, электрическая часть киевских ТЭЦ разрушена, поэтому город полностью зависит от внешнего электроснабжения по высоковольтным линиям "Укрэнерго". Тепловую часть ТЭЦ подготовили к сезону, и они производят тепло.

"Если бы сейчас дать возможность нормально ремонтировать и работать бригадам, то примерно за неделю Киев можно было бы привести к ситуации, когда ограничения будут длиться максимум четыре часа, а возможно, их и не будет", – сказал Александр Харченко.

Такой сценарий возможен, если ремонтники смогут работать без помех. Сейчас дроны задерживают работы на несколько часов: во время тревог и сигналов об угрозе людям приходится покидать площадки, и поврежденное оборудование дольше остается без ремонта.

Как сообщал "Телеграф", 4 ноября правительство поддержало возобновление доплат ремонтным бригадам, которые восстанавливают критическую инфраструктуру после российских атак. Энергетики, коммунальщики и железнодорожники будут получать по 30 тысяч гривен в месяц с ноября по март. Выплаты предназначены работникам, занятым ремонтом объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также железнодорожной инфраструктуры общего пользования.