Киевские ТЭЦ больше не производят электроэнергию: хватит ли тепла зимой

Восстановление может занять месяцы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Киевские ТЭЦ не могут вырабатывать электроэнергию из-за разрушения электрической части. При этом они продолжают вырабатывать тепло, а электроснабжение столицы полностью зависит от внешних источников.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, тепловая система технически значительно проще электрической, и ее подготовили к сезону. Читайте больше в материале: "Кличко преувеличивает": эксперт об угрозе энергообъектам в Киеве, воде и возвращении к легким графикам отключений

"У них разрушена электрическая часть, поэтому они не могут генерировать электроэнергию. Они вырабатывают тепло, и к сезону подготовили именно ее: тепловая система технически значительно проще электрической", – сказал Александр Харченко.

Отдельно директор Центра исследований энергетики описал масштабы разрушений и неопределенность относительно восстановления электрической части.

"Электрическая часть, к сожалению, в очень большом проценте полностью разрушена. Если повезет, то через месяцы и месяцы мы сможем восстановить отдельные элементы. Но это вызов, и непонятно, получится ли вообще", – сказал Александр Харченко.

Отвечая на вопрос о зависимости Киева от внешнего электроснабжения, он объяснил, каким путем город получает питание.

"Не более зависим, а полностью зависит от внешнего энергоснабжения, которое осуществляется через высоковольтные линии "Укренерго". Именно об этих линиях и обслуживающих их подстанциях мы и говорим", – отметил Александр Харченко.