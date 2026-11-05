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Не выбрасывайте коробку из-под обуви: как сделать из нее органайзер (видео)

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
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В секциях можно хранить пуговицы, скрепки, бусины и канцелярские принадлежности Новость обновлена 05 ноября 2026, 18:32
В секциях можно хранить пуговицы, скрепки, бусины и канцелярские принадлежности. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простой трюк поможет навести порядок в ящиках

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Обычная коробка из-под обуви может получить вторую жизнь и превратиться в удобный органайзер для хранения мелочей. Для этого не нужно покупать специальные контейнеры или тратить деньги на готовые системы хранения – достаточно использовать саму коробку и ее крышку.

В сети распространяется простой способ обустроить внутри коробки отдельные ячейки.

Как превратить коробку в органайзер

Для начала понадобится обычная коробка из-под обуви. Ее крышка станет основным материалом для создания внутренних перегородок, которые помогут разделить пространство на несколько небольших отделений.

Автор видео сначала берет линейку и маркер и делает разметку на картоне. Так определяются размеры будущих деталей, из которых будут состоять ячейки.

Руки прикладывают линейку к белой картонной крышке на деревянной поверхности
Разметка картона определяет размеры будущих секций органайзера

После этого картон разрезают на отдельные детали и формируют из них небольшие секции с бортиками. Именно они будут выполнять роль перегородок и не дадут мелким вещам смешиваться между собой.

Руки держат белые прямоугольные картонные детали над деревянным столом, рядом лежат еще две
Перегородки не дадут мелким вещам смешиваться между собой

Готовые конструкции остается разместить внутри коробки. В результате вместо одного большого отделения появляется несколько отдельных ячеек, в которых можно хранить разные предметы.

Количество секций можно изменить в зависимости от размера вещей
Количество секций можно изменить в зависимости от размера вещей

Что можно хранить в таком органайзере

Такой самодельный органайзер подойдет для вещей, которые часто теряются среди других предметов в ящиках. Например, в нем можно разложить пуговицы, скрепки, бусины, шпильки, канцелярские принадлежности и другую мелочь.

Отдельные ячейки не дают мелким вещам смешиваться между собой
Отдельные ячейки не дают мелким вещам смешиваться между собой

Размер и количество отделений можно менять в зависимости от того, что именно планируется хранить. Для крупных предметов стоит оставить более просторные ячейки, а для совсем маленьких – сделать больше узких секций.

Как сообщал "Телеграф", в коробках из-под обуви советуют распределять вещи по категориям.

Теги:
#Лайфхак #Коробка #Картон #Органайзер