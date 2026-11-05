Не выбрасывайте коробку из-под обуви: как сделать из нее органайзер (видео)

Простой трюк поможет навести порядок в ящиках

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Обычная коробка из-под обуви может получить вторую жизнь и превратиться в удобный органайзер для хранения мелочей. Для этого не нужно покупать специальные контейнеры или тратить деньги на готовые системы хранения – достаточно использовать саму коробку и ее крышку.

В сети распространяется простой способ обустроить внутри коробки отдельные ячейки.

Как превратить коробку в органайзер

Для начала понадобится обычная коробка из-под обуви. Ее крышка станет основным материалом для создания внутренних перегородок, которые помогут разделить пространство на несколько небольших отделений.

Автор видео сначала берет линейку и маркер и делает разметку на картоне. Так определяются размеры будущих деталей, из которых будут состоять ячейки.

Разметка картона определяет размеры будущих секций органайзера

После этого картон разрезают на отдельные детали и формируют из них небольшие секции с бортиками. Именно они будут выполнять роль перегородок и не дадут мелким вещам смешиваться между собой.

Перегородки не дадут мелким вещам смешиваться между собой

Готовые конструкции остается разместить внутри коробки. В результате вместо одного большого отделения появляется несколько отдельных ячеек, в которых можно хранить разные предметы.

Количество секций можно изменить в зависимости от размера вещей

Что можно хранить в таком органайзере

Такой самодельный органайзер подойдет для вещей, которые часто теряются среди других предметов в ящиках. Например, в нем можно разложить пуговицы, скрепки, бусины, шпильки, канцелярские принадлежности и другую мелочь.

Отдельные ячейки не дают мелким вещам смешиваться между собой

Размер и количество отделений можно менять в зависимости от того, что именно планируется хранить. Для крупных предметов стоит оставить более просторные ячейки, а для совсем маленьких – сделать больше узких секций.

Как сообщал "Телеграф", в коробках из-под обуви советуют распределять вещи по категориям.