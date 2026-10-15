Спасет ли перевод часов от блэкаутов: какой урок Украина может извлечь из опыта Венесуэлы

Когда электроэнергии не хватает из-за засухи, повреждений сетей или недостатка генерации, изменение распорядка дня не устраняет причину дефицита.

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Украина дважды в год переходит с зимнего времени на летнее и обратно, а в Венесуэле сезонного времени нет. Но во время энергетического кризиса власти страны все же решили разово перевести часы на полчаса.

Объяснение было знакомым: дольше пользоваться дневным светом и меньше потреблять электроэнергии вечером. Опыт обеих стран показывает: польза для энергосистемы зависит прежде всего от причин дефицита.

Зачем Венесуэла перевела часы на 30 минут

В 2:30 ночи 1 мая 2016 года Венесуэла перевела часы на 30 минут вперед. Страна перешла с UTC−4:30 на UTC−4:00 и отменила изменение времени, введенное в 2007 году тогдашним президентом Уго Чавесом. Министр науки и технологий Хорхе Арреаса объяснил это решение стремлением эффективнее использовать солнечный свет и сократить потребление электроэнергии.

"Это простая мера, которая позволит нам существенно экономить", – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, анонсируя изменение часового пояса.

Одновременно с переводом часов правительство ввело значительно более жесткие ограничения. Рабочую неделю сотрудников бюджетной сферы сократили до двух дней, начали действовать графики отключений, торговые центры обязали самостоятельно обеспечивать себя электричеством. Власти также предупреждали, что после смены времени могут возникнуть проблемы с мобильной связью и банковскими услугами.

Почему полчаса не помогли преодолеть энергетический кризис

Главная проблема заключалась в производстве электроэнергии. По данным Reuters, гидроэнергетика обеспечивала около половины электроснабжения страны. Но из-за сильной засухи уровень воды в водохранилище упал до 244 метров – всего на четыре метра выше критической отметки для работы турбин.

Засуху усугубляли недостаточные инвестиции, ненадлежащее обслуживание и плохое управление энергетической инфраструктурой. Убедительных доказательств того, что именно смена времени позволила сэкономить электроэнергию, нет: правительство не опубликовало достаточных данных, а отключения и нормирование продолжались. В таких обстоятельствах получасовой сдвиг был скорее символическим шагом, чем способом преодолеть структурный кризис.

Что важнее для энергосистемы Украины

Опыт Венесуэлы мало подходит в качестве рецепта для Украины: нынешний дефицит связан с физическим разрушением генерации и сетей в результате российских атак. Зимой вечерний пик – примерно с 18:00 до 21:00 – при любом варианте времени приходится на темное время суток. Сдвиг на час или полчаса этого не изменит, а летом световой день и так длинный.

Сократить дефицит мощности помогают ремонт, защита энергетических объектов, импорт электроэнергии, развитие систем накопления энергии и распределенной генерации. Напомним, в этом году переход на зимнее время запланирован на 25 октября.

Аргументы за и против сезонного времени

Главный аргумент в пользу перевода часов – меньшая потребность в вечернем освещении. Однако метаанализ Does Daylight Saving Save Electricity, объединивший 162 оценки из 44 исследований, показал: в период действия летнего времени потребление электроэнергии в среднем снижалось лишь на 0,34%. Результаты заметно различались в зависимости от страны, данных и методики.

В целом исследования фиксируют эффект от близкого к нулю до примерно 0,5–1%, а иногда – рост потребления. Экономию на вечернем освещении могут свести на нет утреннее освещение или отопление, а летом – кондиционирование. Распространение LED-ламп также снизило потенциал экономии на освещении. Метаанализ показал: чем дальше от экватора, тем больше экономия.

Против перевода часов говорит и организационная цена такого перехода. Он нарушает расписание транспорта, работу IT-систем и логистики, а также требует согласования с ЕС.

Как сообщал "Телеграф", в Украине есть законопроект об отмене перевода часов: после перехода на зимнее время Украина должна была остаться на нем постоянно, однако законопроект до сих пор находится на подписи у президента. Споры об отмене сезонного времени связаны и с энергопотреблением: смена часов влияет на время пикового спроса, в частности из-за потребности в освещении. В ЕС часы также продолжают переводить дважды в год, поэтому украинское решение рассматривают в контексте практики, сохраняющейся и в Европе.