Призраки Святошина: как вокруг одного участка на 57 миллионов идет судебная и криминальная война

В битве за лакомый кусок коммунальной земли сошлись две "интересные" структуры

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Схемы по отчуждению коммунальной земли в Киеве кажутся бессмертными. Меняются мэры, созывы Киевсовета и названия регистрационных органов, но технология регистрации "воздушной" недвижимости для бесконкурсной приватизации участков работает годами.

Наглядным примером того, как вокруг одного массива идет настоящая судебная война с участием нескольких претендентов и правоохранителей, стала ситуация на ул. Якова Качуры, 13-Б в Святошинском районе Киева.

Лакомый кусок для застройщика: что за участок и в чем его ценность

В центре истории земельный участок площадью 3,6 га, расположенный по адресу: г. Киев, Святошинский район, ул. Якова Качуры, 13-Б. Ее актуальный кадастровый номер – 8000000000:75:307:0016, хотя в первичных документах и давних определениях суда фигурировал номер …0001, поскольку на момент начала истории участок еще не был официально сформирован в Государственном земельном кадастре.

Сейчас, когда в столице практически не осталось свободного пространства под комплексную застройку, этот массив в зеленой зоне спального района – настоящая "золотая жила". Здесь можно без труда возвести многоэтажный жилой комплекс с паркингом и торговой инфраструктурой.

Земельный участок на улице Якова Качуры, 13-Б. Скриншот Google Earth

Цена вопроса — более 57 млн грн. Именно во столько оценила этот коммунальный участок Киевская городская прокуратура. В пересчете это составляет ориентировочно 158 тыс. грн за сотку. Для Киева это минимальный порог: для сравнения незастроенный участок площадью 6 га на Брест-Литовском шоссе предлагают за 181 тыс. грн/сотка, а 2,4 га на Окружной — за 483 тыс. грн/сотка (хотя и с имеющейся инфраструктурой).

Поэтому неудивительно, что в последние годы вокруг участка на ул. Якова Качуры, 13-Б разгорелась ожесточенная война между двумя отдельными группировками, каждая из которых параллельно попыталась присвоить землю общины через собственную схему:

Первая сторона — ЧП "Ремонтник-Юг" (группа Алексея Карпенко-Гончара): пыталось присвоить участок через фальсифицированное решение суда в Николаевской области по выдуманному договору мены 2007 года ("очаковская схема").

Вторая сторона — ЧП "ЮК "Юстиниан" (фирма, которая может иметь отношение к орбите экс-руководителя Киевской ОГА Александра Горгана): оформила на участке право собственности на 5 "строений-призраков" площадью 321 кв. м ("туалетная схема").

Анатомия земельного дерибана. Инфографика "Телеграфа", созданная с помощью ИИ

Однако обе попытки были неудачными и вне закона. Ведь Киевский городской совет никогда не принимал решений о передаче этого участка в собственность или пользование ни ЧП "Ремонтник-Юг", ни ЧП "ЮК "Юстиниан", ни каким-либо другим частным фирмам. Земля изначально была и остается 100% коммунальной собственностью общины Киева. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора в ответе на запрос "Телеграфа".

Уточнение Офиса генпрокурора относительно статуса земли. Фрагмент ответа "Телеграфу"

Впрочем, отсутствие законных решений Киевсовета не остановило дельцов. С помощью рейдерских судебных решений, "черных регистраторов" и фейковых договоров ипотеки на участок наложили ряд незаконных обременений и внесли фиктивные записи в Государственный реестр вещных прав. Несмотря на то, что сами схемы в конце концов провалились, они повлекли за собой тяжелые юридические последствия. Правоохранительные органы, прокуратура и суды разгребают эту ситуацию до сих пор.

Схема №1: "Очаковский фокус" и фигурант под прикрытием

Первая земельная схема вокруг коммунального массива на ул. Якова Качуры, 13-Б вылезла на свет в апреле 2021 года, хотя была запущена раньше. Именно тогда Частное предприятие "Ремонтник-Юг" обратилось в Очаковский горрайонный суд Николаевской области с заявлением о "возобновлении утраченного производства" и принятии дополнительного решения.

Коммерсанты убеждали суд, что в августе 2007 года тот якобы "забыл" вписать в решение о признании действительным договора мены еще четыре участка в столице. Суд сразу же удовлетворил заявление и фактически передал в частные руки более 5 га киевской земли, среди которых и 3,6 га на ул. Якова Качуры, 13-Б.

Фрагмент судебного решения о попытке передать землю ЧП "Ремонтник-Юг"

Однако дельцы допустили роковую ошибку: в сфальсифицированном договоре они указали номера государственных актов на землю, которых на момент подписания еще не существовало в природе — их выдали только месяцем позже.

Опираясь на это, Киевская городская прокуратура оспорила судебное решение. В сентябре 2021 года Николаевский апелляционный суд полностью отменил решение Очаковского суда, а затем эту позицию подтвердил Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда. Как сообщили "Телеграфу" в Офисе генерального прокурора и городской прокуратуре, все незаконные записи о праве собственности ЧП "Ремонтник-Юг" в Государственном реестре вещных прав сейчас аннулированы.

Фрагмент ответа Киевской городской прокуратуры относительно прав на землю ЧП "Ремонтник-Юг"

Гражданскими исками дело не ограничилось – махинации переросли в уголовное производство. В его рамках СБУ задержала на попытке продать один из участков за 1 млн долларов некоего Алексея Гончара. В прошлом, по данным медиа, этот "бизнесмен" якобы носил фамилии Карпенко и другие, имел российское гражданство и проблемы с законом из-за земельных махинаций и похищенных денег. В Украине он несколько раз менял фамилию, через суд подтвердил факт рождения в Николаеве и получил благодаря этому гражданство.

Алексей Карпенко

Однако громкое изобличение не закончилось приговором. В 2023 году Гончар-Карпенко якобы мобилизовался и при этом отметился тем, что брал в долг у известных людей, в частности, нардепа Александра Жолобецкого. Также, как сообщали СМИ, он мог играть роль агента-провокатора НАБУ и фигурировал в деле бывшего руководителя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова и экс-председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева.

В Офисе генерального прокурора на запрос "Телеграфа" только отметили, что расследуют уголовное производство № 42021102060000022 о попытке завладения 5 га земли коммунальной собственности. В то же время, в ОГП отказались сообщить, на какой стадии находится это следствие и какой текущий процессуальный статус имеет Гончар-Карпенко после задержания. Прокуроры традиционно сослались на тайну досудебного расследования (ст. 222 УПК Украины). Следовательно, реальный ход и результаты этого дела остаются неизвестными.

Альтернативный план: "туалетная схема" и 5 строений-призраков

Пока группировка Карпенко-Гончара проталкивала свою "очаковскую линию" с фальшивыми актами 2007 года, конкуренты вели параллельное наступление. То, что за коммунальную землю на Святошине сражались две совершенно разные, не связанные между собой группы дельцов, наглядно доказал их судебный поединок.

Захватить те же 3,6 га на ул. Якова Качуры конкуренты Карпенко-Гончара попробовали с помощью классической "туалетной схемы". Ее суть проста: на коммунальном участке регистрируется право собственности на вымышленную недвижимость, например, старый туалет, сарай или склад. По украинскому законодательству владелец строения получает железобетонное первоочередное право на приватизацию или аренду земли под строением в обход любых конкурсов и аукционов.

Для участка на улице Якова Качуры, 13-Б эта бумажная карусель стартовала в мае 2019 года. Подставное лицо с помощью фиктивного техпаспорта зарегистрировало на себя 5 нежилых строений-призраков площадью 321 кв. м (в реестрах им присвоили буквы от "А" до "Д"). По документам – это было якобы наследие советской агрофирмы 1987 года, хотя на самом деле на участке не было ни единого кирпича.

Более того, дельцы сразу попытались легализовать эти фантомы на физическом уровне. Как стало известно из ответа Департамента по вопросам ГАСК города Киева на запрос "Телеграфа", в декабре 2019 года ООО "Агрофирма "Михайловские теплицы" (первая юридическая компания, в уставный капитал которой передало несуществующие здания физлицо) умудрилось зарегистрировать сообщение о начале строительных работ по "реконструкции" сооружений-фантомов. В мае 2020 года аналогичный трюк повторило ООО "Укрэкспортконсалтинг". Однако столичный ГАСК раскусил манипуляцию и своими приказами полностью отменил право на начало этих работ.

Право на начало строительства на участке было отменено. Фрагмент ответа ГАСК КГГА

Получив отказ в легальной застройке, дельцы пошли ва-банк. Вместо бумажных фантомов они самовольно захватили коммунальную землю и физически возвели на ней один реальный капитальный объект. Произошло это в конце 2019 – начале 2020 годов под прикрытием тех же отмененных разрешений.

Чтобы легализовать незаконное строительство, продолжили бумажную карусель. После серии быстрых перепродаж через транзитные фирмы имущество перешло в собственность ЧП "Юридическая компания "Юстиниан". Чтобы запутать следы и заблокировать возвращение земли городу, фирма сразу отдала эти здания (одно реальное и остальные несуществующие) в ипотеку физическому лицу.

По данным Единого государственного реестра, 100-процентной владелицей и руководительницей этой частной фирмы числится София Прудкая. Однако в подобных махинациях основатель часто выступает только юридическим фасадом, и вот что выяснил "Телеграф". Упомянутая компания может быть связана с бывшим главой Киевской ОГА и экс-депутатом Вышгородского горсовета Александром Горганом (как и фигурант очаковской схемы, менял анкетные данные – до 2008 года носил родительскую фамилию Лялька, но впоследствии сменил на девичью фамилию жены).

Александр Горган

Эту версию делает возможным целый ряд совпадений. А именно: Горган в своих декларациях указывал 100% собственности в ООО "Юридическая фирма "Юстиниан", которая отличается от покупателя недвижимости — ЧП "Юридическая компания "ЮстЫниан" — одной буквой в названии и организационной формой. К тому же обе фирмы в разные годы имели общих руководителей (в частности, Лилию Стахову и Анатолия Матвийца), зарегистрированы в Броварах (ЧП меняло адрес на такой же, который указывала в документах экс-руководительница Лилия Стахова).

Регистрационные данные компаний. Скриншот с сайта YouControl

Редакция "Телеграфа" направила запрос на имя нынешней руководительницы и владелицы ЧП "ЮК "Юстыниан" Софии Прудкой (примечательно, что в ЕГРПОУ контактным e-mail предприятия до сих пор значится адрес на российском домене). В запросе мы попросили прокомментировать покупку "строений-призраков", передачу их в ипотеку и возможную связь с этим соглашением Александра Горгана. Однако на момент публикации материала ответ от предприятия получен не был.

Судебные хроники и большой криминал: что с делами

ЧП "Юридическая компания "Юстыниан" вряд ли сможет заверить общественность, что они "просто купили чистые строения и ничего не знали". Ведь фирма фигурирует в материалах следствия как элемент в цепочке масштабного уголовного производства, а ее имущество и счета находятся под арестом именно из-за подозрения в легализации и отмывании активов.

Как установили следователи Главного следственного управления Нацполиции, святошинская афера оказалась эпизодом гигантской схемы, по которой преступная организация через подделку документов и "карманных" нотариусов незаконно присвоила более 45 коммунальных объектов в Киеве (парковки, автостоянки и землю). В Офисе генерального прокурора "Телеграфу" подтвердили, что обвинительный акт в отношении руководителя этой преступной схемы — главы "Киевского городского союза автомобилистов" (а им по документам является Дмитрий Крейнин) — по статьям о рейдерстве и создании преступного сообщества (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 2 ст. 2 ст. 2 ст. 2 ст. 2 ст. 2 ст. 2 ст. 2 ст. 2 ст. 2 ст. 2 ст. 2) уже находится на рассмотрении Шевченковского райсуда Киева.

Кроме того, к ЧП "ЮК "Юстыниан" у прокуратуры есть отдельные претензии. Материалы относительно "туалетной схемы" на ул. Якова Качуры, 13-Б в части самовольного строительства (ч. 3 ст. 197-1 УК Украины) выделили в отдельное производство (№ 42023102050000025), досудебное расследование в котором продолжается.

Параллельно с тем прокуроры пытались действовать через гражданский иск, который рассматривался в Святошинском райсуде (дело № 759/9901/23). Суть требований – отмена записей "черных регистраторов" на несуществующие сараи и принудительное освобождение земли. Однако этот процесс наткнулся на "юридическую мину": в октябре 2024 года суд остановил производство по делу. Защита ответчика — того самого физического лица, в пользу которого "Юстыниан" наспех заложил строения-призраки, — вытащила процессуальный козырь, предоставив документы о том, что человек находится в рядах ВСУ еще с первых дней большой войны.

Причины прекращения рассмотрения дела. Фрагмент ответа Офиса генпрокурора

Этот шаг позволил заморозить гражданский процесс. Обращает на себя внимание интересное совпадение: бывший владелец фирмы Александр Горган также официально мобилизовался с первых дней полномасштабного вторжения. Конечно, мы не можем утверждать, что именно он является тем самым таинственным ипотекодержателем-военнослужащим, который юридически заблокировал суд. Однако факт остается фактом: по состоянию на октябрь 2026 года первое гражданское дело до сих пор без движения.

В связи с этим столичная прокуратура полностью изменила стратегию и пошла другим путем. Как пояснили в ведомстве нашему изданию, опираясь на самую свежую судебную практику и материалы уголовного дела о самовольном строительстве, 2 сентября 2026 года Киевская городская прокуратура подала новый, параллельный иск — на этот раз в Хозяйственный суд города Киева (дело № 910/11133/26) непосредственно против юридического лица ЧП "ЮК "Юстыниан".

Поскольку сама земля юридически никогда не выходила из коммунальной собственности, прокуроры требуют устранить препятствия для общины в пользовании участком площадью 3,6 га. Иск настаивает на полной отмене регистрации прав на фантомное имущество, закрытии регистрационного дела и обязательстве "Юстыниана" снести единственный реально возведенный объект самовольного строительства за свой счет. Хозяйственный суд Киева уже официально открыл производство, и пока номинальные фигуранты прячутся за процессуальными щитами, рассмотрение дела по сути продолжается.

Битва за 3,6 га коммунальной земли. Инфографика "Телеграфа", созданная с помощью ИИ

Резюме: Анатомия столичного дерибана

История участка на ул. Якова Качуры, 13-Б — это наглядный учебник по земельным аферам Киева, где дельцы годами крутили процессами как вздумается прямо под носом у столичной власти. Могла ли она сыграть на опережение? Вряд ли, ведь чиновники обычно реагируют на последствия. Впрочем, реакция была: городской ГАСК вовремя полностью отменил разрешения на "реконструкцию" виртуальных сооружений, заблокировав попытку легализовать самострой.

Однако дырявость государственных реестров и процессуальные зацепки все равно развязали рейдерам руки. Когда "очаковская линия" с фальшивыми актами 2007 года от уроженца РФ Алексея Карпенко-Гончара потерпела фиаско в Верховном Суде, конкуренты отрабатывали параллельный сценарий — регистрацию несуществующих сараев и карусель перепродаж на структуры, к которым мог относиться бывший чиновник Александр Горган. А когда прокуратура наконец зажала аферу в тиски, процессуальные часы цинично остановили в конце 2024 года с помощью военного билета таинственного ипотекодержателя.

Несмотря на все уловки и попытки заморозить правосудие, финал этой эпопеи уже близок. Поскольку земля железобетонно остается в коммунальной собственности, прокуратура сражается не за ее возвращение, а за окончательное устранение препятствий для общины.

Главный раунд борьбы вокруг 3,6 га столичной земли сместился в Хозяйственный суд города Киева, где прокуратура в сентябре 2026 года инициировала новый иск о принудительном сносе самостроя. Параллельно Шевченковский суд изучает материалы по всему парково-земельному спруту, доказывая: даже самые изобретательные бумажные фантомы рано или поздно сталкиваются с реальными приговорами. Продолжение следует. Не переключайтесь…