Река сократилась на сотни километров: как выглядела Тиса 200 лет назад (фото)
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Исторические карты и снимки с дронов помогли восстановить извилистое русло, затопленные луга и болота до масштабного вмешательства человека
Исследователи Будапештского университета имени Лоранда Этвеша (ELTE) воссоздали пейзаж Тисы таким, каким он был около 200 лет назад. Искусственный интеллект помог показать реку до выпрямления русла и осушения пойм: с многочисленными изгибами, рукавами и водно-болотными угодьями.
Коротко о главном
- Исследователи ELTE с помощью ИИ воссоздали пейзаж Тисы до выпрямления русла и осушения пойм.
- После регулирования длина Тисы сократилась с 1211 до 758 километров.
- В октябре 2026 года водность Тисы возле Рахова составляла 31–44% нормы.
О том, как создавали реконструкции, университет рассказал на своем сайте. За основу исследователи взяли карты конца XVIII века. На них сохранились изгибы реки, болота, луга и леса – такими они были до масштабного регулирования водотоков. Карты определяли структуру будущего изображения: расположение русла и местность вокруг него.
Чтобы воссоздать растительность, поверхность и характер местности, исследователи использовали современные полевые фотографии и снимки с дронов. Научные знания определяли содержание реконструкции, а ИИ соединял все составляющие в фотореалистичный пейзаж.
Чтобы воссоздать древнюю растительность, исследователи также используют старые списки видов и результаты анализа пыльцы, древесного угля и крупных растительных остатков. Этот подход помогает показывать и будущие изменения – последствия засушливости или ожидаемый результат восстановления водно-болотных угодий.
Почему река стала короче
До вмешательства человека Тиса регулярно затапливала большие территории Великой Венгерской низменности. Один из примеров – реконструированная пойма Тисы возле венгерского села Надькерю в конце XVIII века, в том числе во время наводнения.
В XIX веке при Габсбургской монархии начали осваивать 35–40 тысяч квадратных километров этих земель для хозяйственных нужд. Поймы осушали, а изгибы реки выпрямляли, чтобы освободить земли для сельского хозяйства.
Чтобы выпрямить русло, сначала прокапывали небольшие каналы, которые со временем расширялись под воздействием течения. После регулирования длина Тисы сократилась с 1211 до 758 километров. К XX веку большинство бывших пойм превратили в сельскохозяйственные угодья.
От карпатских плотин до переправ
Тиса образуется слиянием Черной и Белой Тисы в 4 км выше Рахова. Это крупнейший левый приток Дуная. Река протекает через Украину, Венгрию и Сербию, а на отдельных участках – вдоль государственных границ. В верховьях Тиса горная, а в низовьях приобретает черты равнинной реки.
Благодаря бурным водам реки здесь появились особые занятия и сооружения. Более двух столетий назад на Черной и Белой Тисе и их притоках сооружали деревянные заградительные плотины. В них накапливали воду, чтобы сплавлять древесину. Бревна связывали в плоты – бокоры, которые доходили аж до венгерского Сольнока.
Архивные снимки сохранили еще одну часть истории жизни у Тисы. Чтобы пересечь реку, люди пользовались деревянными паромами – гидошами.
Какая ситуация с рекой Тисой сейчас
В октябре 2026 года водность Тисы возле Рахова составляла 31–44% нормы – это категория "значительно ниже нормы", сообщал Украинский гидрометеорологический центр. В Венгрии обмеление уже обнажило исторические сооружения. Возле Сольнока при уровне минус 302 сантиметра из воды выступили дубовые сваи древних мостов. Археологи установили, что это остатки четырех деревянных переправ разных эпох – от XVI до начала XX века. Первый известный мост здесь построили в 1562 году.
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