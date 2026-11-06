Река сократилась на сотни километров: как выглядела Тиса 200 лет назад (фото)

Исторические карты и снимки с дронов помогли восстановить извилистое русло, затопленные луга и болота до масштабного вмешательства человека

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Исследователи Будапештского университета имени Лоранда Этвеша (ELTE) воссоздали пейзаж Тисы таким, каким он был около 200 лет назад. Искусственный интеллект помог показать реку до выпрямления русла и осушения пойм: с многочисленными изгибами, рукавами и водно-болотными угодьями.

Коротко о главном

Исследователи ELTE с помощью ИИ воссоздали пейзаж Тисы до выпрямления русла и осушения пойм.

После регулирования длина Тисы сократилась с 1211 до 758 километров.

В октябре 2026 года водность Тисы возле Рахова составляла 31–44% нормы.

О том, как создавали реконструкции, университет рассказал на своем сайте. За основу исследователи взяли карты конца XVIII века. На них сохранились изгибы реки, болота, луга и леса – такими они были до масштабного регулирования водотоков. Карты определяли структуру будущего изображения: расположение русла и местность вокруг него.

Военные карты конца XVIII века стали основой реконструкции Тисы

Чтобы воссоздать растительность, поверхность и характер местности, исследователи использовали современные полевые фотографии и снимки с дронов. Научные знания определяли содержание реконструкции, а ИИ соединял все составляющие в фотореалистичный пейзаж.

ИИ помог вернуть пойме облик, который она имела до масштабного регулирования русла

Чтобы воссоздать древнюю растительность, исследователи также используют старые списки видов и результаты анализа пыльцы, древесного угля и крупных растительных остатков. Этот подход помогает показывать и будущие изменения – последствия засушливости или ожидаемый результат восстановления водно-болотных угодий.

Научные данные о растительности помогают воссоздавать древние водно-болотные угодья

Почему река стала короче

До вмешательства человека Тиса регулярно затапливала большие территории Великой Венгерской низменности. Один из примеров – реконструированная пойма Тисы возле венгерского села Надькерю в конце XVIII века, в том числе во время наводнения.

Реконструкция показывает, как наводнения меняли пойму Тисы возле Надькерю

В XIX веке при Габсбургской монархии начали осваивать 35–40 тысяч квадратных километров этих земель для хозяйственных нужд. Поймы осушали, а изгибы реки выпрямляли, чтобы освободить земли для сельского хозяйства.

Чтобы выпрямить русло, сначала прокапывали небольшие каналы, которые со временем расширялись под воздействием течения. После регулирования длина Тисы сократилась с 1211 до 758 километров. К XX веку большинство бывших пойм превратили в сельскохозяйственные угодья.

От карпатских плотин до переправ

Тиса образуется слиянием Черной и Белой Тисы в 4 км выше Рахова. Это крупнейший левый приток Дуная. Река протекает через Украину, Венгрию и Сербию, а на отдельных участках – вдоль государственных границ. В верховьях Тиса горная, а в низовьях приобретает черты равнинной реки.

Долина реки Тиса, ныне с. Деловое, снимок Кароля Дивольда, XIX век /"Локальна історія"

Благодаря бурным водам реки здесь появились особые занятия и сооружения. Более двух столетий назад на Черной и Белой Тисе и их притоках сооружали деревянные заградительные плотины. В них накапливали воду, чтобы сплавлять древесину. Бревна связывали в плоты – бокоры, которые доходили аж до венгерского Сольнока.

Говерлянская Гать/ "Раховщина историческая"

Архивные снимки сохранили еще одну часть истории жизни у Тисы. Чтобы пересечь реку, люди пользовались деревянными паромами – гидошами.

Архивные снимки 1930-х годов из села Кривая в Хустском районе сохранили историю паромных переправ через реку/ Историческое Закарпатье

Паромные переправы были частью жизни прибрежных поселений, фото 1930-х годов из села Крива на Хустщине/ Историческое Закарпатье

Какая ситуация с рекой Тисой сейчас

В октябре 2026 года водность Тисы возле Рахова составляла 31–44% нормы – это категория "значительно ниже нормы", сообщал Украинский гидрометеорологический центр. В Венгрии обмеление уже обнажило исторические сооружения. Возле Сольнока при уровне минус 302 сантиметра из воды выступили дубовые сваи древних мостов. Археологи установили, что это остатки четырех деревянных переправ разных эпох – от XVI до начала XX века. Первый известный мост здесь построили в 1562 году.

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