Хозяин написал, что его забрали в ТЦК: как сложилась судьба брошенной собаки в Кременчуге (видео)

Чтобы отвязать пса от скамейки, пришлось применять наркоз

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В Кременчуге ищут семью для питбуля Леона. Его нашли привязанным к скамейке с запиской от хозяина: тот написал, что его забрали в ТЦК, и попросил приютить собаку. Сейчас о Леоне заботятся коммунальщики. Пес привыкает к новым условиям, поэтому адаптация к будущим хозяевам потребует времени.

О дальнейшей судьбе собаки "Суспільному Полтава" рассказала работница КП "Спецсервис-Кременчуг" Алена Булка. Когда собаку пытались забрать с улицы, она была настолько напугана, что не подпускала к себе людей.

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Леону нужно время и доверие к новым людям

О питбуле заботятся работники коммунального предприятия. Они ищут для него людей, готовых пройти с собакой период привыкания и не ждать, что он будет доверять сразу после знакомства.

"Человек, который захочет его забрать, должен быть готов к периоду адаптации, к тому, что какое-то время нужно будет завоевывать его доверие. И мы надеемся, что все-таки найдем для него лучшую семью, и больше он никогда не окажется привязанным на улице, оставленным, покинутым. И надеемся, что в следующий раз в парке он будет уже на поводке со своим хозяином", – сказала сотрудница КП "Спецсервис-Кременчуг" Алена Булка.

Ранее ТСН сообщала, что познакомиться с Леоном приходила потенциальная новая хозяйка – Анна. Планировали провести еще несколько встреч и дать собаке время на адаптацию. Работники предприятия описывали его как ласкового и контактного.

Питбуль Леон. Фото: Скриншот

Как Леона нашли с запиской от владельца

Прохожие обнаружили питбуля в парке "Приднепровский" в Кременчуге Полтавской области. Собака была привязана к скамейке недалеко от речного вокзала. Сначала люди думали, что хозяин ненадолго отошел, но потом заметили записку, приклеенную к ошейнику.

"Зовут Леон. Я хозяин, меня забрали ТЦК. Люди добрые, приютите. Очень добрый, все команды знает…" – написал владелец в записке.

По словам Булки, хозяин объяснил в записке, что из-за мобилизации больше не сможет заботиться о животном. Сразу забрать Леона с улицы не удалось: из-за сильного стресса он не давался в руки, поэтому работникам пришлось применить наркоз.

"Пытались руками его забрать, как-то успокоить, но, к сожалению, он был в очень высоком уровне стресса, поэтому не дался в руки. Пришлось применять наркоз. Мы в него выстрелили наркозом, и он начал засыпать. И тогда у нас получилось отвязать его от этой скамейки", — рассказала сотрудница КП "Спецсервис".

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