Привычные шкафчики в ванной уходят в прошлое: какое удобное решение приходит на смену

Традиционную мебель для ванной заменяют более практичные варианты

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В 2026 году мебель для ванной становится визуально легче, а вещи прячут подальше от глаз. Вместо традиционных тумб всё чаще выбирают подвесные конструкции.

Как сообщает Onet, также популярна встроенная мебель. Она обеспечивает дополнительное место для хранения и почти сливается с отделкой ванной. Снова популярны и шкафчики за зеркалом, но теперь их стараются максимально углубить в плоскость стены.

Подвесные тумбы вместо массивных конструкций

Тумбу под раковиной всё чаще крепят к стене, оставляя пол открытым. Благодаря этому ванная кажется просторнее, а убирать под мебелью проще. Подвесные модели отличаются аккуратными стыками, тонкими углублениями между элементами и сочетанием материалов.

Подвесная тумба оставляет пол открытым и помогает визуально расширить ванную. Фото: Сантехпростір

Косметику, полотенца и средства для ухода по-прежнему нужно где-то хранить. Для этого используют вертикальное пространство: высокий пенал ставят рядом с раковиной или встраивают в мебельный ряд. Так вещей помещается больше, а сама тумба не становится шире.

Внутреннее пространство делят по назначению: отдельные полки отводят для повседневных средств, инструментов для ухода и запасов бытовых мелочей. В закрытых отделениях устанавливают внутренние розетки. Там можно хранить фен или заряжать электрическую зубную щётку и бритву, не оставляя их на столешнице.

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