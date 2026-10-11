Черные пятна в ванной — это не грязь: как избавиться от плесени на плитке

Плесень на межплиточных швах — распространенная проблема в ванных комнатах

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Темный налет, который появляется на швах между плитками в ванной, чаще всего бывает не просто грязью, а опасной для здоровья плесенью. Избавиться от нее поможет самодельное фунгицидное средство.

Плесень на межплиточных швах чаще всего появляется в ванной комнате – вокруг ванны, раковины и душевой кабины. Это связано с тем, что влага является основной причиной роста плесени как на силиконовой, так и на обычной затирке. Поэтому самое важное правило для предотвращения появления плесени на затирке – проветривать ванную комнату и обеспечивать надлежащую вентиляцию. Также рекомендуется протирать швы и щели между плитками после принятия душа, чтобы предотвратить скопление воды.

При этом, если на швах уже появились темные пятна, важно действовать немедленно, так как это может быть вредно для здоровья. Одним из наиболее часто рекомендуемых домашних средств для удаления плесени с затирки является обычный белый уксус, отмечает The Spruce.

Уксус — популярное натуральное средство для борьбы с плесенью на межплиточных швах, и его эффективность обусловлена ​​несколькими свойствами. Плесень предпочитает среду с нейтральным или слегка щелочным pH. Белый уксус содержит примерно 5-8% уксусной кислоты, что делает его кислым веществом. Это нарушает среду, в которой может процветать плесень, а также разрушает ее клеточные структуры. Изменяя pH поверхности, уксус препятствует дальнейшему росту и размножению спор плесени. Кроме того, уксус способен лучше проникать в эти поры, позволяя ему достигать более глубоких структур плесени, что имеет решающее значение для полного удаления плесени и предотвращения ее быстрого повторного появления. Также важно отметить, что уксус является натуральным дезинфицирующим средством. Хотя он не является таким сильным окислителем, как отбеливатель, его кислотность достаточна для уничтожения многих видов плесени и бактерий.

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Для эффективного удаления плесени с межплиточных швов в ванной комнате сначала приготовьте средство для удаления плесени на основе уксуса. Влейте полстакана уксуса в такое же количество теплой воды. Перелейте смесь в пульверизатор и тщательно опрыскайте все заплесневелые швы. Оставьте раствор на 20 минут и почистите швы щеткой. В конце промойте плитку теплой водой.

При очистке стен от плесени рекомендуется работать в перчатках и респираторе.

Где нельзя использовать уксус для борьбы с плесенью

Уксус эффективен против большинства видов плесени и загрязнений, но не против всех. Не используйте уксус для очистки следующих поверхностей:

Камень. Столешницы из мрамора, гранита и известняка покрыты герметиками, которые может растворить уксусная кислота, оставляя следы на поверхности.

Древесина. Уксус может повредить защитное полиуретановое покрытие.

Электронные экраны. Уксус повреждает антибликовый фильтр экрана и снижает чувствительность сенсорного экрана.

Некоторые металлы. Не используйте уксус для чистки алюминия, меди и нержавеющей стали.

Пористые поверхности. Уксус может быть бессильным в пористых материалах, таких как потолочная плитка и ковровое покрытие.

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