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Звичні шафки у ванній відходять у минуле: яке зручне рішення приходить на зміну

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Підвісні тумби роблять ванну візуально просторішою та полегшують прибирання
Підвісні тумби роблять ванну візуально просторішою та полегшують прибирання. Фото Колаж "Телеграф"

Нові рішення роблять ванну кімнату більш зручною та естетичною

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У 2026 році меблі для ванної стають візуально легшими, а речі ховають подалі від очей. Замість традиційних тумб дедалі частіше обирають підвісні конструкції.

Як повідомляє Onet, також популярні вбудовані меблі. Вони додають місця для зберігання й майже зливаються з оздобленням ванної. Знову популярні й шафки за дзеркалом, але тепер їх намагаються максимально втопити в площину стіни.

Підвісні тумби замість важких конструкцій

Тумбу під умивальником дедалі частіше кріплять до стіни, залишаючи підлогу відкритою. Ванна завдяки цьому здається просторішою, а прибирати під меблями простіше. У підвісних моделей акуратні стики, тонкі заглиблення між елементами та поєднання матеріалів.

Підвісна тумба залишає підлогу відкритою й допомагає візуально розширити ванну. Фото: Сантехпростір
Підвісна тумба залишає підлогу відкритою й допомагає візуально розширити ванну. Фото: Сантехпростір

Косметику, рушники й прилади для догляду й далі потрібно десь зберігати. Для цього використовують вертикальний простір: високий пенал ставлять біля умивальника або вбудовують у меблевий ряд. Так речей поміщається більше, а сама тумба не стає ширшою.

Внутрішній простір ділять за призначенням: окремі полиці відводять для повсякденних засобів, інструментів для догляду й запасів побутових дрібниць. У закритих відсіках облаштовують внутрішні розетки. Там можна зберігати фен або заряджати електричну зубну щітку й бритву, не залишаючи їх на стільниці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що душові кабіни відходять у минуле. Їх замінює геніальний італійський тренд.

Теги:
#Ванна #Меблі #Шафи