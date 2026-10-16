Вместо конфет – рыба для аиста: украинская семья уже 15 лет заботится о Буське (видео)

Вера Бакурова рассказывает, что выделяет на питание Буськи 800 гривен в месяц, а ежедневная порция птицы – 300 граммов рыбы

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Семья Бакуровых каждую неделю покупает рыбу для аиста Буськи, который живет с ними уже 15 лет. Птица сама пришла во двор хозяев с травмой, и с тех пор они стали о ней заботиться.

По данным Суспільне Чернігів, семья регулярно тратит деньги на корм для аиста и обустраивает ему место для ночлега. Вера Бакурова шутит, что из-за пернатого жильца вместо сладостей приходится покупать рыбу.

200 гривен в неделю на корм

Ежедневная порция Буськи – 300 граммов рыбы. Юрий Бакуров помнит, как менялась цена салаки: сначала он покупал ее по 4 гривны, затем по 6, по 7, а в последний раз – по 95. Регулярные покупки его жена считает неделями, а затем складывает сумму за месяц.

"На 200 гривен я могла бы купить себе конфет, а вместо этого купила ему на 200 гривен рыбы на неделю. На следующей неделе снова иду и покупаю на 200 гривен. Так он забирает у меня 800 гривен в месяц", – рассказала хозяйка аиста Вера Бакурова.

Семья Бакуровых уже 15 лет заботится об аисте, который поселился у них во дворе

Корм готовит 76-летний Юрий Бакуров: измельчает рыбу и добавляет теплую воду, чтобы она разморозилась, прежде чем дать ее птице. Буська также сам находит в земле червей, ест мышей и может поймать воробья. Лягушек, по словам хозяев, он не ест.

Семья каждую неделю покупает рыбу, чтобы кормить аиста Буську

Как раненый аист остался в семье

Необычного гостя первым заметил внук. Юрий Бакуров вспоминает, как открыл калитку, а аист подошел, огляделся и зашел во двор. У птицы была большая рана. Хозяин предполагает, что она травмировалась, когда училась летать и запуталась в электрических проводах.

"Купили в аптеке тюбик мази, такой беленькой, от ожогов. Мазали его. Все зажило", – рассказал хозяин аиста Юрий Бакуров.

Буська не летает и далеко от дома не отходит. Вера вспоминает, как однажды перед поездкой в Бахмач за зерном выгнала его со двора. Она думала, что птица уйдет, но, вернувшись, увидела ее у калитки.

"Никуда он не уйдет. На десять шагов никуда не отойдет. Жалко уже теперь его выпускать. И куда его выпускать?", – сказала Вера Бакурова.

После травмы аист поселился во дворе Бакуровых и живет с семьей уже 15 лет

Место в сарае и ежедневные заботы

Помимо постоянной покупки корма, уход за Буськой стал частью домашних дел. Юрий обустроил для него место в сарае. Для подстилки он настругает древесную стружку и устилает ею уголок птицы.

Зимой аист в основном держится в тепле. Когда хозяева открывают сарай, он выходит пройтись по заснеженным дорожкам, осматривает двор, щелкает клювом и возвращается внутрь. А вот дождливую погоду Буська любит проводить под открытым небом.

"Когда идет дождь, его никуда не спрячешь, никуда не загонишь. Он стоит и все моется под дождем", – рассказала Вера Бакурова.

Хозяин обустроил для Буськи место в сарае и устелил его древесной стружкой

Как сообщал "Телеграф", в славянской и европейской мифологии аиста считали священной птицей – об этом говорится в мифологическом контексте. В материале также упоминается распространенная с детства история о том, что аист приносит младенцев. Эти сюжеты объясняют символическое значение птицы в культуре, но не описывают ее повседневное поведение.