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Вместо конфет – рыба для аиста: украинская семья уже 15 лет заботится о Буське (видео)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Семья из Черниговской области заботится о раненой птице Новость обновлена 16 октября 2026, 11:06
Семья из Черниговской области заботится о раненой птице. Фото Телеграф

Вера Бакурова рассказывает, что выделяет на питание Буськи 800 гривен в месяц, а ежедневная порция птицы – 300 граммов рыбы

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Семья Бакуровых каждую неделю покупает рыбу для аиста Буськи, который живет с ними уже 15 лет. Птица сама пришла во двор хозяев с травмой, и с тех пор они стали о ней заботиться.

По данным Суспільне Чернігів, семья регулярно тратит деньги на корм для аиста и обустраивает ему место для ночлега. Вера Бакурова шутит, что из-за пернатого жильца вместо сладостей приходится покупать рыбу.

200 гривен в неделю на корм

Ежедневная порция Буськи – 300 граммов рыбы. Юрий Бакуров помнит, как менялась цена салаки: сначала он покупал ее по 4 гривны, затем по 6, по 7, а в последний раз – по 95. Регулярные покупки его жена считает неделями, а затем складывает сумму за месяц.

"На 200 гривен я могла бы купить себе конфет, а вместо этого купила ему на 200 гривен рыбы на неделю. На следующей неделе снова иду и покупаю на 200 гривен. Так он забирает у меня 800 гривен в месяц", – рассказала хозяйка аиста Вера Бакурова.

Семья Бакуровых уже 15 лет заботится об аисте, который поселился у них во дворе
Семья Бакуровых уже 15 лет заботится об аисте, который поселился у них во дворе

Корм готовит 76-летний Юрий Бакуров: измельчает рыбу и добавляет теплую воду, чтобы она разморозилась, прежде чем дать ее птице. Буська также сам находит в земле червей, ест мышей и может поймать воробья. Лягушек, по словам хозяев, он не ест.

Семья каждую неделю покупает рыбу, чтобы кормить аиста Буську
Семья каждую неделю покупает рыбу, чтобы кормить аиста Буську

Как раненый аист остался в семье

Необычного гостя первым заметил внук. Юрий Бакуров вспоминает, как открыл калитку, а аист подошел, огляделся и зашел во двор. У птицы была большая рана. Хозяин предполагает, что она травмировалась, когда училась летать и запуталась в электрических проводах.

"Купили в аптеке тюбик мази, такой беленькой, от ожогов. Мазали его. Все зажило", – рассказал хозяин аиста Юрий Бакуров.

Буська не летает и далеко от дома не отходит. Вера вспоминает, как однажды перед поездкой в Бахмач за зерном выгнала его со двора. Она думала, что птица уйдет, но, вернувшись, увидела ее у калитки.

"Никуда он не уйдет. На десять шагов никуда не отойдет. Жалко уже теперь его выпускать. И куда его выпускать?", – сказала Вера Бакурова.

После травмы аист поселился во дворе Бакуровых и живет с семьей уже 15 лет
После травмы аист поселился во дворе Бакуровых и живет с семьей уже 15 лет

Место в сарае и ежедневные заботы

Помимо постоянной покупки корма, уход за Буськой стал частью домашних дел. Юрий обустроил для него место в сарае. Для подстилки он настругает древесную стружку и устилает ею уголок птицы.

Зимой аист в основном держится в тепле. Когда хозяева открывают сарай, он выходит пройтись по заснеженным дорожкам, осматривает двор, щелкает клювом и возвращается внутрь. А вот дождливую погоду Буська любит проводить под открытым небом.

"Когда идет дождь, его никуда не спрячешь, никуда не загонишь. Он стоит и все моется под дождем", – рассказала Вера Бакурова.

Хозяин обустроил для Буськи место в сарае и устелил его древесной стружкой
Хозяин обустроил для Буськи место в сарае и устелил его древесной стружкой

Как сообщал "Телеграф", в славянской и европейской мифологии аиста считали священной птицей – об этом говорится в мифологическом контексте. В материале также упоминается распространенная с детства история о том, что аист приносит младенцев. Эти сюжеты объясняют символическое значение птицы в культуре, но не описывают ее повседневное поведение.

Теги:
#Уход #Аист #Cемья