Замість цукерок – риба для лелеки: українська родина вже 15 років доглядає за Буською (відео)

Віра Бакурова розповідає, що на харчування Буськи виділяє 800 гривень на місяць, а щоденна порція птаха – 300 грамів риби

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Родина Бакурових щотижня купує рибу для лелеки Буськи, який живе з ними вже 15 років. Птах сам прийшов на подвір’я господарів травмованим, і відтоді вони почали про нього піклуватися.

За даними Суспільне Чернігів, родина регулярно витрачає гроші на корм для лелеки та облаштовує йому місце для ночівлі. Віра Бакурова жартує, що через пернатого мешканця замість солодощів доводиться купувати рибу.

200 гривень щотижня на харчування

Щоденна порція Буськи — 300 грамів риби. Юрій Бакуров пам’ятає, як змінювалася ціна на салаку: спочатку він купував її по 4 гривні, потім по 6, по 7, а востаннє — по 95. Його дружина підраховує регулярні покупки тижнями, а потім підсумовує суму за місяць.

"То я на 200 гривень цукерок собі купила б, а то купила йому на 200 гривень риби на тиждень. На другий тиждень іду знову на 200 гривень. І так 800 гривень він у мене в місяць забере", – розповіла господарка лелеки Віра Бакурова.

Родина Бакурових уже 15 років дбає про лелеку, який оселився в їхньому дворі

Підготовкою корму займається 76-річний Юрій Бакуров: подрібнює рибу й додає теплої води, щоб вона розмерзлася, перш ніж дати її птахові. Буська також сам знаходить у землі черв’яків, їсть мишей і здатен упіймати горобця. Жаб, за словами господарів, він не їсть.

Родина щотижня купує рибу, щоб годувати лелеку Буську

Як поранений лелека залишився в родині

Першим незвичного гостя помітив онук. Юрій Бакуров пригадує, як відчинив хвіртку, а лелека підійшов, роздивився довкола й зайшов у двір. Птах мав велику рану. Господар припускає, що той травмувався, коли вчився літати й заплутався в електричних дротах.

"Купили в аптеці тюбик мазі, такої біленької, від опіків. Мазали йому. Все загоїлося", – розповів господар лелеки Юрій Бакуров.

Буська не літає й далеко від будинку не відходить. Віра згадує, як одного разу перед поїздкою до Бахмача по зерно вигнала його з подвір’я. Думала, що птах піде, але після повернення побачила його біля хвіртки.

"Нікуди він не піде. На десять кроків нікуди не відійде. Шкода ж тепер уже його випустити. І куди випустити його?", – сказала Віра Бакурова.

Після травми лелека оселився у дворі Бакурових і живе з родиною вже 15 років

Місце в сараї та щоденні турботи

Окрім постійної купівлі корму, догляд за Буською увійшов у домашні справи. Юрій облаштував для нього місце в сараї. Для підстилки він настругує деревну стружку й вистеляє нею птахові його куточок.

Узимку лелека переважно тримається в теплі. Коли господарі відчиняють сарай, виходить пройтися засніженими стежками, роздивляється подвір’я, клацає дзьобом і повертається всередину. Натомість дощову погоду Буська любить проводити просто неба.

"Як дощ іде, то його нікуди не заховаєш, не заженеш нікуди. Він стоїть і все на дощі миється", – розповіла Віра Бакурова.

Господар облаштував для Буськи місце в сараї та вистелив його деревною стружкою

Як повідомляв "Телеграф", у слов’янській та європейській міфології лелеку вважали священним птахом – про це йдеться у міфологічному контексті. У матеріалі також згадано поширену з дитинства історію про те, що лелека приносить немовлят. Ці сюжети пояснюють символічне значення птаха в культурі, але не описують його повсякденної поведінки.