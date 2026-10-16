Разбитое стекло на полу: что сделать, чтобы не трогать осколки руками

Показали способ уборки с помощью совка, пакета и картона, который снижает риск порезать пальцы

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Если собирать разбитое стекло голыми руками, легко порезаться об острые края. Есть способы сделать это безопаснее.

Украинская блогер Ирина Денисенко поделилась в TikTok способом убрать осколки, не касаясь их напрямую. Для этого понадобятся обычный совок, пакет и кусок картона.

"Возьмите совок, натяните на него пакет. Щетку не берите, лучше использовать обычный картон. Им аккуратно сметите все в совок", – объяснила блогер Ирина Денисенко.

Пакет должен закрывать ту часть совка, куда попадет стекло. Держите совок за ручку, а картоном осторожно направляйте осколки внутрь. Так пальцы будут подальше от острых краев, и каждый осколок не придется поднимать отдельно. После уборки снимите пакет с совка, вывернув его так, чтобы стекло осталось внутри.

"Потом просто выверните пакет, завяжите – и все. Никаких порезанных пальцев и сюрпризов. Сразу в мусорное ведро. И никакого контакта", – подчеркнула Ирина Денисенко.

Во время уборки не прижимайте пакет с осколками руками: острое стекло может проколоть тонкий полиэтилен. Чтобы выбросить осколки, поместите их в жесткую тару, чтобы края не выступали наружу.

Как сообщал "Телеграф", защитная пленка может удержать осколки стекла, но ее эффективность зависит от обстоятельств.