Розбите скло на підлозі: що зробити, щоб не торкатися уламків руками

Показали спосіб прибирання із совком, пакетом і картоном, який зменшує ризик порізати пальці

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Збираючи розбите скло голими руками, легко порізатися об гострі краї. Є способи, як зробити це безпечніше.

Українська блогерка Ірина Денисенко поділилася у TikTok способом прибрати уламки без прямого контакту з ними. Для цього потрібні звичайний совок, пакет і шматок картону.

"Берете совок, натягуєте на нього пакет. Щіточку не беріть, краще звичайний картон. Ним акуратно змітаєте все у совок", – пояснила блогерка Ірина Денисенко.

Пакет має вкривати ту частину совка, куди потраплятиме скло. Тримайте совок за ручку, а картоном обережно спрямовуйте уламки всередину. Так пальці залишаються подалі від гострих країв, і кожен осколок не доводиться піднімати окремо. Після збирання зніміть пакет із совка, вивертаючи його так, щоб скло залишилося всередині.

"Потім просто вивертаєте у пакет, зав'язуєте і все. Ніяких порізаних пальців і сюрпризів. Одразу в смітник. І жодного контакту", – наголосила Ірина Денисенко.

Під час такого прибирання не притискайте пакет з уламками руками: гостре скло здатне проколоти тонкий поліетилен. Для викидання помістіть його в жорстку тару, щоб краї не виступали назовні.

Як повідомляв "Телеграф", захисна плівка може втримати уламки скла, але її ефективність залежить від обставин.