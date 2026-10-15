Не мусор, а находка: как использовать пустые банки из-под варенья
- Автор
-
- Дата публикации
-
Стеклянные емкости пригодятся в быту
Пустые банки из-под варенья не стоит выбрасывать. Они пригодятся для хранения домашних мелочей – красить и переделывать их не нужно.
Через прозрачное стекло сразу видно, что внутри, а крышка удерживает мелкие предметы. Об этом сообщает Los Andes.
Как подготовить банки к повторному использованию
Сначала удалите остатки варенья и вымойте банку с крышкой водой и моющим средством. Этикетку проще снять, если замочить банку в теплой воде, а затем аккуратно потереть поверхность. Не подвергайте стекло резким перепадам температуры, особенно если банка холодная. Ополосните ее и тщательно высушите – в том числе резьбу и внутреннюю сторону крышки.
Осмотрите банку: на стекле не должно быть трещин и сколов, а на крышке – ржавчины. Поврежденные банки больше не используйте. Крышка должна плотно закрываться, иначе мелкие детали могут высыпаться. Проверьте и горлышко: содержимое должно легко доставаться, без необходимости протискивать руку или задевать предметами край.
Ставьте банки на устойчивую поверхность, подальше от края полки. Тяжелые вещи удобнее хранить в небольших емкостях, а колющие предметы держать в недоступном для детей месте.
Крепеж, швейные принадлежности и канцелярские мелочи
Рассортируйте шурупы и шайбы по размеру или типу, отведя для каждой группы отдельную банку. Закройте ее и подпишите крышку: нужную деталь будет проще найти, даже если банки стоят в ящике и видны только сверху. Не наполняйте емкость так, чтобы она стала слишком тяжелой.
В банках удобно хранить пуговицы, небольшие катушки ниток и застежки. Разложите швейные принадлежности с учетом того, чем пользуетесь чаще. Крышка не даст им рассыпаться в ящике. Иглы и булавки держите отдельно, в закрытом футляре или игольнице.
Низкие банки подойдут для скрепок, зажимов для бумаг и ластиков. Во время работы их можно не закрывать, а после – убрать под крышку. Поставьте несколько емкостей на поднос: так их будет проще переносить, не удерживая в руках сразу несколько стеклянных банок.
Черенки растений и пакетики с семенами
Банку без крышки можно использовать для черенков растений, которые укореняют в воде. Удалите листья, которые окажутся ниже уровня воды, и следите за чистотой емкости. Через прозрачные стенки удобно наблюдать за корнями. Укоренение зависит от вида растения и ухода за ним.
В другой банке можно хранить небольшие подписанные пакетики с семенами. Семена должны быть полностью сухими: закрытая емкость поможет собрать пакетики в одном месте, но не уберет влагу, которая уже есть внутри. Храните банку в прохладном темном месте.
Кисти и аксессуары для ванной
Поставьте чистые сухие кисти в банку с широким устойчивым дном, щетиной вверх. Подберите емкость подходящей высоты и размера, чтобы она не опрокидывалась под весом ручек. Сохраните крышку: когда банка пустует, ее можно закрыть, чтобы внутри не собиралась пыль.
В ванной можно хранить в банках заколки, резинки для волос и другие небольшие сухие аксессуары. Крышка защитит их от брызг. Держите емкости подальше от душа и мест, откуда они могут упасть. Если внутри появится влага, вытрите банку насухо.
Как сообщал "Телеграф", некоторые мужчины хранят болты, гвозди и саморезы в небольших стеклянных банках, чтобы мелкие детали всегда были под рукой в гараже. Банки эффективно помогают сортировать крепёж.