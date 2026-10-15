Не мусор, а находка: как использовать пустые банки из-под варенья

Стеклянные емкости пригодятся в быту

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Пустые банки из-под варенья не стоит выбрасывать. Они пригодятся для хранения домашних мелочей – красить и переделывать их не нужно.

Через прозрачное стекло сразу видно, что внутри, а крышка удерживает мелкие предметы. Об этом сообщает Los Andes.

Как подготовить банки к повторному использованию

Сначала удалите остатки варенья и вымойте банку с крышкой водой и моющим средством. Этикетку проще снять, если замочить банку в теплой воде, а затем аккуратно потереть поверхность. Не подвергайте стекло резким перепадам температуры, особенно если банка холодная. Ополосните ее и тщательно высушите – в том числе резьбу и внутреннюю сторону крышки.

Осмотрите банку: на стекле не должно быть трещин и сколов, а на крышке – ржавчины. Поврежденные банки больше не используйте. Крышка должна плотно закрываться, иначе мелкие детали могут высыпаться. Проверьте и горлышко: содержимое должно легко доставаться, без необходимости протискивать руку или задевать предметами край.

Ставьте банки на устойчивую поверхность, подальше от края полки. Тяжелые вещи удобнее хранить в небольших емкостях, а колющие предметы держать в недоступном для детей месте.

Крепеж, швейные принадлежности и канцелярские мелочи

Рассортируйте шурупы и шайбы по размеру или типу, отведя для каждой группы отдельную банку. Закройте ее и подпишите крышку: нужную деталь будет проще найти, даже если банки стоят в ящике и видны только сверху. Не наполняйте емкость так, чтобы она стала слишком тяжелой.

В банках удобно хранить пуговицы, небольшие катушки ниток и застежки. Разложите швейные принадлежности с учетом того, чем пользуетесь чаще. Крышка не даст им рассыпаться в ящике. Иглы и булавки держите отдельно, в закрытом футляре или игольнице.

Низкие банки подойдут для скрепок, зажимов для бумаг и ластиков. Во время работы их можно не закрывать, а после – убрать под крышку. Поставьте несколько емкостей на поднос: так их будет проще переносить, не удерживая в руках сразу несколько стеклянных банок.

Пустые банки помогают рассортировать крепёж и быстро находить нужные детали/Фото: ИИ

Черенки растений и пакетики с семенами

Банку без крышки можно использовать для черенков растений, которые укореняют в воде. Удалите листья, которые окажутся ниже уровня воды, и следите за чистотой емкости. Через прозрачные стенки удобно наблюдать за корнями. Укоренение зависит от вида растения и ухода за ним.

В другой банке можно хранить небольшие подписанные пакетики с семенами. Семена должны быть полностью сухими: закрытая емкость поможет собрать пакетики в одном месте, но не уберет влагу, которая уже есть внутри. Храните банку в прохладном темном месте.

Прозрачная банка помогает укоренять черенки в воде и следить за ростом корней/Фото: ИИ

Кисти и аксессуары для ванной

Поставьте чистые сухие кисти в банку с широким устойчивым дном, щетиной вверх. Подберите емкость подходящей высоты и размера, чтобы она не опрокидывалась под весом ручек. Сохраните крышку: когда банка пустует, ее можно закрыть, чтобы внутри не собиралась пыль.

В ванной можно хранить в банках заколки, резинки для волос и другие небольшие сухие аксессуары. Крышка защитит их от брызг. Держите емкости подальше от душа и мест, откуда они могут упасть. Если внутри появится влага, вытрите банку насухо.

Пустые банки удобно использовать для хранения кистей и сухих аксессуаров в ванной/Фото: ИИ

Как сообщал "Телеграф", некоторые мужчины хранят болты, гвозди и саморезы в небольших стеклянных банках, чтобы мелкие детали всегда были под рукой в гараже. Банки эффективно помогают сортировать крепёж.