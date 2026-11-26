В обсуждении гости и работники гостиниц поделились опытом уборки номеров

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Бывшая сотрудница нескольких отелей советует не пользоваться чашками в номере, пока не вымоете их сами. По её словам, горничные иногда моют посуду без моющего средства, а для чашек и сантехники могут использовать одно и то же полотенце.

Советом поделилась пользовательница eva.krlv в Threads, предложив подписчикам рассказать о секретах своей работы. В комментариях одна из участниц вспомнила, что в отеле, где она стажировалась, для посуды держали отдельную чистую тряпку.

"Я работала в нескольких отелях и очень советую вам никогда не пить из чашек, которые стоят в номерах", – написала Ева.

Автор предложила подписчикам поделиться секретами своей работы

Как моют чашки и стаканы в номерах

Один из пользователей спросил, моют ли чашки вообще. В ответ автор рассказала, что обращала внимание не только на само мытьё, но и на то, чем посуду вытирали после него.

"Чашку могут вытереть насухо полотенцем, которым до этого вытирали что-то другое, например унитаз. Я и такое видела", – ответила eva.krlv.

Вопрос о мытье чашек привёл к разговору о том, чем их вытирают

Пользовательница viana_ovod привела другой пример из своей стажировки: в её отеле для посуды использовали отдельную тряпку. А участница обсуждения lenabuyer2 рассказала, что раньше считала, будто чашки из номеров собирают и отправляют в посудомоечную машину.

Стажировка в гостинице дала одной из участниц другой пример ухода за посудой

Пользовательница raindrops__1 пересказала опыт подруг: когда за смену нужно убрать 14 номеров, к концу уборки, по их словам, уже не всегда смотрят, какой тряпкой протирают стакан.

Одна из участниц связала выбор тряпки для стаканов с нагрузкой при уборке

Что сделать с посудой перед использованием

Если в номере есть средство для посуды, вымойте чашку или стакан перед тем, как наливать напиток. Если средства нет, можно попросить на стойке регистрации заменить посуду или воспользоваться своей кружкой либо бутылкой.

В обсуждении отдельно заговорили о ресторанах при отелях. Eva.krlv пояснила, что часто бывает на кухне ресторана при гостинице, где работает её подруга, и там такого обращения с посудой она не видела.

В обсуждении отдельно затронули обращение с посудой в ресторане при отеле

Как сообщал "Телеграф", плотно скрученное полотенце у нижней щели гостиничной двери помогает уменьшить свет из коридора и немного приглушить шум. Туристы кладут его изнутри номера, чтобы лучше отдохнуть.