Совсем недавно Кушнер лестно высказывался в сторону Путина

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Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин ответил встречным вопросом, когда журналисты поинтересовались реакцией Офиса президента на заявления Джареда Кушнера. В интервью Кушнер назвал войну в Украине прокси-войной и похвалил российского главу Владимира Путина.

Обмен репликами описывает "Телеграф". Журналисты спросили Литвина, намерен ли Офис президента отреагировать на слова Кушнера о прокси-войне и другие спорные заявления.

"А надо?" – коротко ответил Литвин.

Что Кушнер сказал о войне и Путине

Спецпосланец президента США Джаред Кушнер заявил в подкасте MD Meets, что считает войну в Украине прокси-войной Европы против России. Интервью у него взял генеральный директор медиагруппы Axel Springer Маттиас Дёпфнер.

"Мы живём в невероятно опасное время, когда эта война отчасти ограничивается Украиной, но фактически стала прокси-войной, в которой Европа финансирует и вооружает Украину против России. И не понадобится много просчётов, чтобы ситуация резко обострилась", – заявил спецпосланец президента США Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер

Опасения европейских стран из-за возможной российской агрессии Кушнер назвал безосновательными. По его словам, опасения стран НАТО и России связаны с недопониманием и нехваткой общения.

Путина Кушнер назвал "исторической фигурой" и "гроссмейстером политики". Спецпосланец утверждает, что российский президент хорошо организован и стремится к миру.

Как Кушнер объяснил свою позицию по гарантиям и НАТО

По словам Кушнера, Киев добивается от партнёров более чётких и конкретных обязательств, чем те, что предусматривает пятая статья НАТО. Спецпосланец заявил, что другие страны не могут предоставить Украине такие гарантии.

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО с 2008 года, Кушнер описал два противоположных сценария: членство в Альянсе помогло бы избежать войны или, наоборот, отодвинуло бы её начало на одно-два десятилетия.

"Для России это была красная линия. И если вернуться к истории России, то можно увидеть, что на неё нападали примерно раз в столетие на протяжении последних тысяч лет, и эти нападения всегда происходили через коридор, которым сейчас является современная Украина. И я думаю об этом с российской точки зрения", – заявил спецпосланец президента США Джаред Кушнер.

В том же интервью Кушнер заявил, что переговоры Украины, США и России по территориальному вопросу зашли в тупик.

Как сообщал "Телеграф", к началу 2026 года Москва получила от КНДР свыше 15 млн снарядов. По оценке ГУР, на долю Пхеньяна могло приходиться до 40% российских артиллерийских боеприпасов. Эти данные показывают конкретный масштаб внешней военной поддержки в войне, которую Джаред Кушнер назвал прокси-войной: данные о поставках КНДР. Приостановка новых поставок ракет KN-23 и боеприпасов не означает, что угроза исчезнет немедленно: Россия продолжает получать эти ракеты.