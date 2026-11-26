Следователей заинтересовали наследство, покупки дочери и объявление о продаже браслета

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Оксана Екасева – одна из старожилов Киевской городской государственной администрации. В столичной власти она работает еще с девяностых: начинала экономистом в финансовом управлении, а с 2018 года возглавляет департамент по вопросам регистрации КГГА. Несмотря на длительный стаж, чиновница нечасто попадает в информационное пространство.

Однако на этот раз правоохранителей заинтересовало имущество чиновницы и ее семьи. В августе 2025 года Нацпол открыл производство по факту возможного незаконного обогащения, а в 2026 году провел обыск по месту ее проживания. Больше читайте в материале "Телеграфа": Продавала Van Cleef на OLX и ездила на Mercedes дочери: как топчиновница КГГА попала в скандал

Ее имя в судебном постановлении скрыли, однако "Телеграф" идентифицировал чиновницу по ряду обстоятельств, в частности по дате подачи декларации и сумме наследства.

Дело расследует следственное управление Нацпола в Киеве. Из материалов судебного реестра видно, что правоохранители установили некоторые обстоятельства, связанные с имуществом чиновницы и ее семьи, однако в расследовании есть и очевидные пробелы.

Один из эпизодов касается браслета Van Cleef, который продавали на OLX за 340 тыс. грн. По словам неназваного свидетеля, объявление разместили с использованием номера телефона Екасевой. Именно так следствие связало украшение с чиновницей, хотя ювелирное изделие в ее декларации не указано.

Другой эпизод – Mercedes-Benz GLE 350 D 2019 года выпуска. Согласно рапорту оперативника, в сентябре 2023 года автомобиль за 2,8 млн грн приобрела дочь чиновницы Дарья Екасева. "Телеграф" проверил информацию: она действительно является официальной владелицей машины.

В то же время, как указано в определении суда, автомобилем пользовалась ее мать. В декларации Оксаны Екасевой за 2024 год автомобиля не было, а в документе за 2025 год, поданном 30 марта 2026 года, Mercedes уже указан: владелица – дочь, надлежащий пользователь – муж чиновницы Андрей Екасев.

В октябре 2024 года Дарья также приобрела квартиру площадью 81,9 кв. м за 3,4 млн грн и парковочное место за 628,3 тыс. грн. "Телеграф" установил, что это недвижимость в ЖК UNIT Home в Шевченковском районе Киева.

Вместе с Mercedes покупки обошлись в 6,83 млн грн. Следствие утверждает, что собственных доходов дочери могло не хватить на это, а в декларациях матери не нашли расходов или сделок, которые свидетельствовали бы о передаче ей денег. При этом в судебном определении нет подробного расчета доходов Дарьи.

Вопросы возникли и по поводу наследства. За 2023 год Екасева задекларировала 6,87 млн грн от отца Владимира Данильченко, указав, что унаследовала недвижимость, деньги и банковские вклады.

По утверждению прокуратуры, после получения ответа от АРМА и осмотра банковских счетов следователи не обнаружили у отца доходов, которые могли бы объяснить такую сумму. Однако из материалов определения непонятно, как именно правоохранители рассчитывали его доходы и связывают ли наследство с покупками дочери чиновницы.

Во время обыска также изъяли три чека Hermes на 990, 2 800 и 2 000 евро и два счета-фактуры на 6 790 и 1 000 евро. Прокуратура просила арестовать документы, но суд отказал.

В судебном определении нет подробного расчета доходов дочери чиновницы Источник: Телеграф

Ходатайство подали вовремя, однако на заседание не пришли ни прокурор, ни представитель владельца имущества. Судья указал, что прокуратура ограничилась формальным утверждением о доказательственном значении изъятых документов, не объяснив, какие именно обстоятельства возможного незаконного обогащения они подтверждают.

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