Этот цвет стен уже не в тренде: какой оттенок набирает популярность в интерьерах

Тёплые цвета вытесняют холодные

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Серый годами был одним из главных цветов в интерьерах, но теперь уходит в прошлое. Дизайнеры отдают предпочтение "цветам земли", в частности песочно-бежевому.

Песочный беж вытесняет холодную серую палитру

О возвращении в интерьеры более теплых оттенков, в том числе бежевого, пишет Ofeminin. Причина – усталость от холодного "миллениального серого" и желание сделать дом теплее и уютнее. Песочный оттенок ассоциируется со спокойствием и роскошью.

Раньше бежевый напоминал о невзрачных детских комнатах, но теперь возвращается в новом образе. Дизайнеры видят в нем не блеклость, а мягкость, сдержанность и домашний уют.

"В отличие от холодных серых оттенков, которые доминировали годами, песочные бежевые придают интерьерам мягкость и элегантность", – объясняет Эшли Бенбери, менеджер по цвету в HGTV Home by Sherwin-Williams.

Холодный серый больше не доминирует в интерьерах. Фото: dekor.showroom

По словам эксперта, владельцы домов все чаще выбирают теплые земляные тона. Эта палитра меняет характер нейтрального интерьера: он остается спокойным, но теряет холодность, которая долго определяла моду на серые стены.

Серая мебель тоже уходит в прошлое

Вместо обивки серых оттенков для мягкой мебели дизайнеры теперь предлагают шоколадный, зеленый и кемел (теплый природный светло-коричневый оттенок с песочным, карамельным или золотистым подтоном).

Для более светлой палитры подходитт пудрово-розовый, мятный и шалфейный. Розовый согревает пространство и сочетается с белым, светло-серым и шалфейно-зеленым. Зеленые оттенки добавляют свежести и усиливают ощущение близости к природе. Их сочетают с деревом, белыми поверхностями и земляными тонами.

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