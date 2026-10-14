Классический ламинат уходит в прошлое: эффектное решение, которое сделает интерьер визуально дороже

Данный тренд превращает напольное покрытие в самостоятельный элемент интерьера

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В 2027 году в оформлении полов будет лидировать ламинат, уложенный "ёлочкой". Привычные параллельные ряды досок уступят место диагональному рисунку.

"Диагональ" придаёт интерьеру динамику, тепло и характер. Об этом сообщает Radio Mitre.

Почему "ёлочка" меняет впечатление от комнаты

Ламинат долго выбирали за простой монтаж, разнообразие дизайнов и способность имитировать дерево без ухода, которого требует массивная доска. Теперь на первый план выходит выразительность покрытия: уложенные под углом планки образуют диагональные линии и превращают пол в заметную часть декора.

Такой рисунок меняет восприятие комнаты и придаёт ей изысканность – без обилия предметов и ярких цветов. Сам приём давно известен, но современные отделки позволяют по-новому использовать его в жилых интерьерах. Особенно хорошо он смотрится в тёплой, уютной обстановке, которая приходит на смену более холодной минималистичной эстетике.

Ламинат "елочка"/Фото: ИИ

Для укладки используют разные схемы. В традиционной "ёлочке" торцы планок сходятся под углом. В варианте "венгерская ёлочка" подрезанные элементы складываются в непрерывную V-образную линию. На первый взгляд рисунки похожи, но геометрия соединений и общее впечатление от пола у них разные.

Оттенок и ширина планок задают характер пола

Светлые оттенки помогают сохранить ощущение простора и наполненной светом комнаты. Тёмные делают покрытие заметнее и усиливают контраст. Поэтому один и тот же рисунок укладки выглядит по-разному в зависимости от цвета.

С мебелью разных стилей легко сочетаются отделки под дуб, а также бежевые, песочные и медовые оттенки. Эта палитра отвечает интересу к естественным цветам и помогает связать выразительный пол с остальной обстановкой.

На выразительность узора влияет и ширина досок. Узкие планки создают больше линий, поэтому рисунок становится отчётливее. Такое решение подходит для домов в классическом стиле. Широкие доски смягчают композицию и визуально разгружают пространство.

Оттенок и ширина планок задают характер пола/Фото: ИИ

Что важно при выборе и укладке

При покупке учитывают стойкость материала к предполагаемой нагрузке и ежедневной проходимости. Важна и качественная замковая система: при укладке "ёлочкой" соединения хорошо видны, поэтому несовпадение элементов сразу портит внешний вид покрытия.

Модели различаются текстурой, рисунком древесных волокон, степенью блеска и тем, как поверхность отражает свет. Вместе с цветом и размером планок эти характеристики определяют итоговый эффект.

Для монтажа нужно ровное, тщательно подготовленное основание. На таком рисунке особенно заметны неровности, поэтому укладку лучше доверить профессионалу. Нужно также позаботиться об изоляции и оформлении краёв. Аккуратная работа позволит обновить интерьер без масштабной переделки дома.

Какую "елочку" выбрать

Ранее "Телеграф" сообщал, что ламинат и паркет постепенно уступают место современным напольным покрытиям. В тренде сегодня — виниловое покрытие.