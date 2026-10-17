Цей колір стін вже не в тренді: який відтінок набирає популярності в інтер’єрах

Теплі кольори витісняють холодні

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Сірий роками був одним із головних кольорів в інтер’єрах, але тепер він йде в минуле. Дизайнери віддають перевагу "кольорам землі", зокрема піщаному бежевому.

Піщаний беж витісняє холодну сіру палітру

Про повернення в інтер'єри тепліших відтінків, зокрема бежевого, пише Ofeminin. Причина – втома від холодного "міленіального сірого" і бажання зробити оселю теплішою та затишнішою. Піщаний відтінок асоціюється зі спокоєм і розкішшю.

Раніше бежевий нагадував про невиразні дитячі кімнати, але тепер він повертається в іншому образі. Дизайнери бачать у ньому не бляклість, а м’якість, стриманість і домашній комфорт.

"На відміну від холодних сірих відтінків, які домінували роками, піщані бежеві надають інтер’єрам м’якості та елегантності", – пояснює Ешлі Бенбері, менеджерка з питань кольору в HGTV Home by Sherwin-Williams.

Холодний сірий більше не панує в інтер'єрах. Фото: dekor.showroom

За словами експертки, власники будинків дедалі частіше обирають теплі земляні тони. Ця палітра змінює характер нейтрального інтер’єру: він залишається спокійним, але втрачає холодність, яка довго визначала моду на сірі стіни.

Меблі сірого кольору також йдуть у минуле

Замість оббивки сірих відтінків на м'яких меблях тепер дизайнери пропонують шоколадний, зелений та кемел (теплий, природний світло-коричневий відтінок із пісочним, карамельним або золотистим підтоном).

Для світлішої палітри підходить пудрово-рожевий, м’ятний і шавлієвий. Рожевий зігріває простір і пасує до білого, світло-сірого та шавлієво-зеленого. Зелені відтінки додають свіжості й підсилюють відчуття близькості до природи. Їх поєднують із деревом, білими поверхнями та земляними тонами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити кімнату просторішою без ремонту. Один колір змінює все.