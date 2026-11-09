"Задница в огне" и "Фига с маком": какие странные товары появились в "Сильпо" и сколько они стоят (видео)
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Некоторые названия трудно произнести без улыбки
В супермаркетах "Сильпо" появилась необычная коллекция товаров "Потойбіччя". Продукты получили забавные названия, оригинальную упаковку и собственные истории, которые уже привлекают внимание украинцев.
"Телеграф" собрал несколько интересных позиций из новой коллекции и рассказывает, чем они особенны.
"Фига с маком" и арахис, начитавшийся Threads
"Фига с маком" – выпечка буквально воспроизводит известное выражение: имеет форму соответствующего жеста и посыпана маком. На сайте ее назвали кексом: порция весом 130 г стоит 79,99 грн.
В "Сильпо" в шутку советуют носить "Фигу с маком" в кармане и есть с молоком.
Другая новинка – арахис "Задница в огне". Согласно легенде, он начитался комментариев в Threads и теперь ему есть что ответить, рассказывает MC.Today. Это жареный арахис в хрустящей оболочке со вкусом соуса Тапатио: упаковка весом 60 г стоит 32,99 грн.
Переглянути в Threads
Среди приправ – "Соль на рану" для тех, кто любит напоминать о чужих ошибках словами "А я говорил". На этикетке этот характер подчеркивает фраза "Надо было меня слушать". Баночка поваренной соли экстра весом 110 г стоит 43,99 грн.
Черный байховый чай "Из того цветка" дополнили чабрецом и лавандой. Коробка с 20 пакетиками по 2 г стоит 109,00 грн.
Откуда взялось "Потойбіччя"
В основе коллекции – цифровое пространство с квестами, мини-играми и командными соревнованиями. Как сообщает Retailers, в нем покупатели создают персонажа – тарелку с лицом – и выбирают одну из шести команд в соответствии со вкусовыми предпочтениями. Мир населяют Великий Батат, Ругливая Лайка, Томателло и Пан Марципан.
Команда сети объясняла запуск желанием дать покупателям возможность передохнуть благодаря юмору.
"Мы долго думали, уместно ли сейчас запускать "Потойбіччя". Но чем больше говорили, тем больше понимали, что юмор – это именно то, что поддерживает многих из нас, помогает выдохнуть, отвлечься и поддержать друг друга", – рассказала директор по маркетингу "Сильпо" Екатерина Огуряева.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "Сильпо" вернули цены из 2000-х.