Одна ошибка превращает холодильник в склад испорченной еды: как правильно разложить продукты

Для разогревания пищи важно соблюдать рекомендации производителя емкостей

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Сыр, овощи и готовые блюда требуют разного подхода к хранению. Вакуумные контейнеры ограничивают контакт еды с кислородом, прозрачные стеклянные помогают видеть содержимое, а наборы разных размеров – распределить запасы.

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О трех вариантах кухонных контейнеров пишет Onet. Чтобы легче контролировать запасы, издание советует отвести отдельные места для молочных продуктов, мясной нарезки и готовых блюд.

Вакуумные емкости подходят не только для хранения, но и для маринования овощей Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Вакуумные емкости помогают замедлить порчу продуктов, ограничивая их контакт с кислородом. В них можно хранить сыр, мясные нарезки, овощи и подготовленные ингредиенты, а также мариновать мясо и овощи.

Стеклянные контейнеры с плотными крышками подойдут для готовых блюд, салатов и продуктов с выраженным запахом. Стекло не так легко впитывает ароматы и окрашивается, а некоторые емкости можно использовать для разогрева пищи в микроволновой печи.

Для сыпучих продуктов, перекусов и остатков готовых блюд удобно использовать контейнеры разного размера. Наклейки с названиями продуктов или датами приготовления помогут контролировать запасы и быстрее находить нужное.

Важно также правильно распределять пищу в холодильнике: молочные продукты, мясные нарезки и готовые блюда стоит держать отдельно. Контейнеры нужно регулярно мыть и высушивать, а сырые продукты хранить отдельно от готовых.

Контейнеры стоит регулярно мыть и высушивать, а сырые продукты держать отдельно от готовых Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", в холодильнике продукты следует хранить в соответствующих температурных зонах и не перегружать полки, чтобы холодный воздух свободно циркулировал.