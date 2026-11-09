"Київстар" резко повышает тарифы: кто будет платить на 100 грн больше

Объемы минут, мобильного интернета и скорость домашнего подключения после обновления почти не изменились

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"Київстар" обновил тарифы линейки "Все разом" и пакет "Дитячий", а прежние предложения закрыл для подключения. Новые ценовые условия действуют для предоплаты и контракта, а также для тех, кто переходит от другого оператора с сохранением номера.

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По информации на сайте "Київстар", пакеты подорожали в среднем примерно на 100 грн. Тарифы линейки "Все вместе" объединяют мобильную связь и домашний интернет.

Сколько стоят пакеты "Все вместе"

"ВСЕ РАЗОМ Легкий" – от 470 грн. В пакет входят 40 ГБ мобильного интернета, из которых 18 ГБ можно использовать в странах "Роуминг как дома". Также абонентам доступны безлимитные звонки на "Киевстар", 500 минут на другие мобильные, городские и зарубежные номера и домашний интернет со скоростью 300 Мбит/с.

"ВСЕ РАЗОМ Крутий" – от 550 грн. Тариф предусматривает безлимитный мобильный интернет, в частности 100 ГБ без ограничения скорости, 22 ГБ в роуминге и безлимитные звонки внутри сети. На другие мобильные, городские и зарубежные номера предоставляют 700 минут. Домашний интернет работает со скоростью 1 Гбит/с.

"ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт" стоит 750 грн/мес. За эту цену абоненты получают безлимитный мобильный интернет, 25 ГБ в роуминге, безлимитные звонки на "Київстар", 1500 минут на другие направления и домашний интернет со скоростью 1 Гбит/с. Тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" для людей от 55 лет стоит 370 грн/мес. Он включает 20 ГБ, из которых 12 ГБ доступны в роуминге, безлимитные звонки внутри сети, 300 минут на другие направления и домашний интернет со скоростью 100 Мбит/с.

Тарифы "Все разом" объединяют мобильные услуги с разной скоростью домашнего интернета

Что будет с действующими абонентами

Обновленные предложения доступны с 4 ноября 2026 года, сообщил "Київстар". Старые тарифы получили названия с годом и закрыты для новых подключений, переноса номера и смены пакета.

"Если вы пользуетесь этими тарифами, их условия для вас не изменятся, ничего дополнительно делать не нужно", – сообщил "Київстар" о закрытых предложениях.

Абоненты закрытых пакетов сохраняют свои условия без дополнительных действий Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для предоплаты закрыли "ВСЕ РАЗОМ Легкий 2026", "ВСЕ РАЗОМ Крутий 2026" і "Дитячий 2026". Для контракту – "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт 2026", "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт 2026" і "ВСЕ РАЗОМ Комфорт 2025".

Как сообщал "Телеграф", контрактный тариф "Все разом Комфорт" доступен с 4 ноября 2026 года за 370 грн в месяц для абонентов в возрасте от 55 лет и людей с инвалидностью I–III группы.