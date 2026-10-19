Соль и лавровый лист: действительно ли это средство спасет от сырости и плесени
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Домашняя смесь станет вспомогательным средством для влажных зон, а основное внимание следует уделить другим средствам.
Осенью на улице холодает, окна в домах открывают реже – и влажность в комнатах резко повышается. Из-за недостаточного проветривания, плохой вентиляции и перепадов температуры на окнах собирается конденсат, а на подоконниках и стенах могут появиться тёмные пятна плесени. Чаще всего это происходит в ванной, на кухне и в углах, где воздух плохо циркулирует.
Снизить влажность у окна рекомендуют смесью соли и сухих лавровых листьев. Её ставят на подоконник или в другие места, где скапливается влага. Соль поглощает часть влаги из воздуха, а лавровый лист придаёт лёгкий аромат. Об этом способе борьбы с повышенной влажностью рассказали на сайте "Господинька".
Как приготовить смесь из соли и лавровых листьев
Для домашнего средства понадобится ёмкость объёмом примерно 300 мл. Насыпьте в неё поваренную соль примерно на три четверти и добавьте 3–4 сухих лавровых листа.
Поставьте ёмкость там, где скапливаєтся влага. Примерно раз в неделю проверяйте соль. Если она намокла или слежалась, замените её раньше.
При этом не стоит ждать от смеси чуда: она поглотит часть влаги, но полностью проблему не решит. Это лишь вспомогательное средство.
Что делать, чтобы на стенах не появилась плесень
Повышенная влажность становится проблемой, когда воздух в квартире плохо циркулирует. Такое бывает, в частности, в домах с пластиковыми окнами. В этих условиях на стенах и подоконниках может появиться плесень. Чтобы снизить риск, регулярно проветривайте комнаты, следите за вентиляцией и устраняйте причины скопления влаги.
Как правильно проветривать дом осенью
- Открывайте окна настежь, но ненадолго. Обычно достаточно проветривать комнату 5–10 минут – в зависимости от погоды и условий в доме. Если возможно, ненадолго создайте сквозняк, открыв окна в разных комнатах.
- Не оставляйте окно постоянно приоткрытым в холодную погоду. Длительное микропроветривание может охладить стены и откосы возле окна. При определённых условиях это способствует образованию конденсата.
- Проветривайте после приготовления еды и душа. В это время в воздухе скапливается много водяного пара. На кухне включайте вытяжку, а в ванной пользуйтесь вентиляцией. После водных процедур оставляйте дверь открытой, если это помогает удалять влагу.
- Не сушите бельё в плохо проветриваемых комнатах. Если другого места нет, обеспечьте доступ свежего воздуха или воспользуйтесь осушителем.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Проверьте, исправно ли работают вытяжные каналы. Если воздух не выходит даже при открытом окне, вентиляцию следует проверить.
- Следите за влажностью. Для жилых помещений обычно рекомендуют относительную влажность около 40–60%. Измерить её можно гигрометром.
Как ещё снизить влажность в квартире
- Вытирайте конденсат с окон. Если утром на стекле или подоконнике появляются капли воды, вытрите их сухой тряпкой и выясните причину.
- Оставляйте пространство для циркуляции воздуха. Не придвигайте мебель вплотную к холодным наружным стенам, особенно там, где уже появлялись тёмные пятна.
- Устраняйте протечки. Проверьте трубы, сантехнику и стыки возле окон и стен. Если влага поступает через крышу, фасад или повреждённые коммуникации, одного проветривания будет недостаточно.
- При необходимости пользуйтесь осушителем воздуха. Если влажность постоянно остаётся высокой, он будет эффективнее соли.
- Не игнорируйте плесень, которая появляется снова. Если пятна возвращаются после очистки, найдите и устраните источник влаги. При значительном поражении обратитесь к специалистам.
Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли лавровые листья помогают удалить бактерии и пятна с ковра.