Соль и лавровый лист: действительно ли это средство спасет от сырости и плесени

Домашняя смесь станет вспомогательным средством для влажных зон, а основное внимание следует уделить другим средствам.

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Осенью на улице холодает, окна в домах открывают реже – и влажность в комнатах резко повышается. Из-за недостаточного проветривания, плохой вентиляции и перепадов температуры на окнах собирается конденсат, а на подоконниках и стенах могут появиться тёмные пятна плесени. Чаще всего это происходит в ванной, на кухне и в углах, где воздух плохо циркулирует.

Снизить влажность у окна рекомендуют смесью соли и сухих лавровых листьев. Её ставят на подоконник или в другие места, где скапливается влага. Соль поглощает часть влаги из воздуха, а лавровый лист придаёт лёгкий аромат. Об этом способе борьбы с повышенной влажностью рассказали на сайте "Господинька".

Как приготовить смесь из соли и лавровых листьев

Для домашнего средства понадобится ёмкость объёмом примерно 300 мл. Насыпьте в неё поваренную соль примерно на три четверти и добавьте 3–4 сухих лавровых листа.

Поставьте ёмкость там, где скапливаєтся влага. Примерно раз в неделю проверяйте соль. Если она намокла или слежалась, замените её раньше.

При этом не стоит ждать от смеси чуда: она поглотит часть влаги, но полностью проблему не решит. Это лишь вспомогательное средство.

Что делать, чтобы на стенах не появилась плесень

Повышенная влажность становится проблемой, когда воздух в квартире плохо циркулирует. Такое бывает, в частности, в домах с пластиковыми окнами. В этих условиях на стенах и подоконниках может появиться плесень. Чтобы снизить риск, регулярно проветривайте комнаты, следите за вентиляцией и устраняйте причины скопления влаги.

Конденсат на окнах может свидетельствовать о повышенной влажности в доме. Фото сгенерировано ИИ

Как правильно проветривать дом осенью

Открывайте окна настежь, но ненадолго. Обычно достаточно проветривать комнату 5–10 минут – в зависимости от погоды и условий в доме. Если возможно, ненадолго создайте сквозняк, открыв окна в разных комнатах.

Обычно достаточно проветривать комнату 5–10 минут – в зависимости от погоды и условий в доме. Если возможно, ненадолго создайте сквозняк, открыв окна в разных комнатах. Не оставляйте окно постоянно приоткрытым в холодную погоду. Длительное микропроветривание может охладить стены и откосы возле окна. При определённых условиях это способствует образованию конденсата.

Длительное микропроветривание может охладить стены и откосы возле окна. При определённых условиях это способствует образованию конденсата. Проветривайте после приготовления еды и душа. В это время в воздухе скапливается много водяного пара. На кухне включайте вытяжку, а в ванной пользуйтесь вентиляцией. После водных процедур оставляйте дверь открытой, если это помогает удалять влагу.

В это время в воздухе скапливается много водяного пара. На кухне включайте вытяжку, а в ванной пользуйтесь вентиляцией. После водных процедур оставляйте дверь открытой, если это помогает удалять влагу. Не сушите бельё в плохо проветриваемых комнатах. Если другого места нет, обеспечьте доступ свежего воздуха или воспользуйтесь осушителем.

Если другого места нет, обеспечьте доступ свежего воздуха или воспользуйтесь осушителем. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Проверьте, исправно ли работают вытяжные каналы. Если воздух не выходит даже при открытом окне, вентиляцию следует проверить.

Проверьте, исправно ли работают вытяжные каналы. Если воздух не выходит даже при открытом окне, вентиляцию следует проверить. Следите за влажностью. Для жилых помещений обычно рекомендуют относительную влажность около 40–60%. Измерить её можно гигрометром.

Как ещё снизить влажность в квартире

Вытирайте конденсат с окон. Если утром на стекле или подоконнике появляются капли воды, вытрите их сухой тряпкой и выясните причину. Оставляйте пространство для циркуляции воздуха. Не придвигайте мебель вплотную к холодным наружным стенам, особенно там, где уже появлялись тёмные пятна. Устраняйте протечки. Проверьте трубы, сантехнику и стыки возле окон и стен. Если влага поступает через крышу, фасад или повреждённые коммуникации, одного проветривания будет недостаточно. При необходимости пользуйтесь осушителем воздуха. Если влажность постоянно остаётся высокой, он будет эффективнее соли. Не игнорируйте плесень, которая появляется снова. Если пятна возвращаются после очистки, найдите и устраните источник влаги. При значительном поражении обратитесь к специалистам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли лавровые листья помогают удалить бактерии и пятна с ковра.