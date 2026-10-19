Сіль і лавровий лист: чи дійсно цей засіб врятує від вологи та плісняви

Домашня суміш стане допоміжним засобом для вологих зон, а головну увагу слід приділити іншим засобам

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Восени надворі холодає, вікна в оселях відчиняють рідше – і вологість в кімнатах різко зростає. Через недостатнє провітрювання, погану вентиляцію та перепади температур на вікнах збирається конденсат, а на підвіконнях і стінах можуть з’явитися темні плями плісняви. Найчастіше це трапляється у ванній кімнаті, на кухні та в кутах, де повітря погано циркулює.

Зменшити вологість біля вікна рекомендують сумішшю кухонної солі та сухого лаврового листя. Її ставлять на підвіконня або в інші місця, де накопичується волога. Сіль поглинає частину вологи з повітря, а лавровий лист додає легкого аромату. Про цей спосіб боротьби з підвищеною вологістю розповіли на сайті "Господинька".

Як приготувати суміш із солі та лаврового листя

Для домашнього засобу знадобиться ємність об’ємом приблизно 300 мл. Насипте в неї кухонну сіль – приблизно на три чверті – і додайте 3–4 сухі лаврові листки.

Поставте ємність там, де накопичується вологість. Приблизно раз на тиждень перевіряйте сіль. Якщо вона намокла або злежалася, замініть її раніше.

Проте чекати від суміші дива не варто: вона поглинатиме частину вологи, але повністю проблему не усуне. Це лише допоміжний засіб.

Що робити, щоб на стінах не з’явилася пліснява

Надмірна вологість стає проблемою, коли повітря у квартирі погано циркулює. Таке трапляється, зокрема, у помешканнях із пластиковими вікнами. За цих умов на стінах та підвіконнях може з’явитися пліснява. Щоб знизити ризик, регулярно провітрюйте кімнати, стежте за вентиляцією та усувайте причини накопичення вологи.

Конденсат на вікнах може свідчити про надмірну вологість у помешканні. Фото згенеровано ШІ

Як правильно провітрювати оселю восени

Відчиняйте вікна навстіж, але ненадовго. Зазвичай достатньо провітрювати кімнату 5–10 хвилин – залежно від погоди та умов у помешканні. Якщо є змога, створіть короткочасний протяг, відчинивши вікна в різних кімнатах.

Зазвичай достатньо провітрювати кімнату 5–10 хвилин – залежно від погоди та умов у помешканні. Якщо є змога, створіть короткочасний протяг, відчинивши вікна в різних кімнатах. Не залишайте вікно постійно прочиненим у холодну погоду. Тривале мікропровітрювання може охолодити стіни й відкоси біля вікна. За певних умов це сприяє утворенню конденсату.

Тривале мікропровітрювання може охолодити стіни й відкоси біля вікна. За певних умов це сприяє утворенню конденсату. Провітрюйте після приготування їжі та душу. У цей час у повітрі накопичується багато водяної пари. На кухні вмикайте витяжку, а у ванній користуйтеся вентиляцією. Після водних процедур залишайте двері відчиненими, якщо це допомагає виводити вологу.

У цей час у повітрі накопичується багато водяної пари. На кухні вмикайте витяжку, а у ванній користуйтеся вентиляцією. Після водних процедур залишайте двері відчиненими, якщо це допомагає виводити вологу. Не сушіть білизну в погано провітрюваних кімнатах. Якщо іншого місця немає, забезпечте доступ свіжого повітря або скористайтеся осушувачем.

Якщо іншого місця немає, забезпечте доступ свіжого повітря або скористайтеся осушувачем. Не закривайте вентиляційні отвори. Перевірте, чи належно працюють витяжні канали. Якщо повітря не виходить навіть із відчиненим вікном, вентиляцію варто перевірити.

Перевірте, чи належно працюють витяжні канали. Якщо повітря не виходить навіть із відчиненим вікном, вентиляцію варто перевірити. Стежте за вологістю. Для житлових приміщень зазвичай рекомендують відносну вологість близько 40–60%. Виміряти її можна гігрометром.

Як ще зменшити вологість у квартирі

Витирайте конденсат із вікон. Якщо вранці на склі чи підвіконні з’являються краплі води, витріть їх сухою ганчіркою та з’ясуйте причину. Залишайте місце для циркуляції повітря. Не присувайте меблі впритул до холодних зовнішніх стін, особливо там, де вже з’являлися темні плями. Усувайте протікання. Перевірте труби, сантехніку та стики біля вікон і стін. Якщо волога надходить через дах, фасад або пошкоджені комунікації, самого провітрювання не вистачить. За потреби користуйтеся осушувачем повітря. Якщо вологість постійно залишається високою, він буде ефективнішим за сіль. Не ігноруйте плісняву, яка з’являється знову. Якщо плями повертаються після очищення, знайдіть і усуньте джерело вологи. За значного ураження зверніться до фахівців.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно лаврове листя допомагає видалити бактерії та плями з килима.