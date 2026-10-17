Вытираете запотевшие окна, но вода снова появляется? Причина может заключаться не только во влажности

Влажность в помещении следует поддерживать ниже 60%, а при постоянной сырости у рамы нужно выяснить причину.

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Осенью и зимой на нижней части окон часто появляются капли воды. Но если конденсат образуется каждое утро, долго не исчезает или переходит на раму и соседнюю стену, пора выяснить, откуда берётся избыточная влага.

Постоянная влажность на окнах может сигнализировать о проблеме, которую не следует игнорировать. Подробнее об этом написало издание "nlc".

Почему на стекле появляется конденсат

Когда тёплый влажный воздух в комнате соприкасается с холодной поверхностью, например оконным стеклом, часть водяного пара превращается в воду. Поэтому в холодное время года конденсат часто появляется прежде всего на окнах.

В отопительный сезон комнаты проветривают реже, а повседневные дела добавляют влаги: приготовление пищи, душ, сушка белья и мытьё посуды. Её также выделяют комнатные растения.

Какую влажность поддерживать и чем опасна сырость

Агентство по охране окружающей среды США рекомендует поддерживать относительную влажность в помещении ниже 60%; желательный уровень – примерно 30–50%. Конденсат на окнах, стенах или трубах может свидетельствовать об избытке влаги. Мокрые поверхности нужно как можно скорее вытереть насухо и найти источник воды.

Вода со стекла стекает на раму, попадает на стену под окном и в щели. Там она высыхает медленнее. Если сырость сохраняется долго, возникают благоприятные условия для появления плесени.

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Когда проверить окно и теплоизоляцию

В комнате нормальная влажность, жилище регулярно проветривают, но сильно намокает только одно окно или отдельный участок стены? Причина может быть технической. Слабая теплоизоляция окна, мостик холода или другая холодная конструкция могут вызвать локальный конденсат даже при нормальной влажности. Утепление или замена окна помогут уменьшить охлаждение поверхности.

Если стена возле окна изменила цвет, постоянно остаётся влажной, появился затхлый запах или чёрные пятна, обратитесь к специалисту. Он проверит теплоизоляцию и выяснит причину намокания.

Что проверить после вытирания стекла

В течение нескольких дней измеряйте влажность цифровым гигрометром. Если показатели не снижаются, уменьшите влажность воздуха и проследите, какие бытовые дела повышают её сильнее всего.

Проверьте также расстановку мебели: не придвигайте её вплотную к холодной наружной стене. За мебелью воздух циркулирует хуже, поэтому там накапливается влага.

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Как сообщал "Телеграф", чтобы уменьшить конденсат на окнах, рекомендуют проветривать помещение один-два раза в день не менее 10 минут. Подробнее – об этом способе. Если влажность сохраняется долго, стоит рассмотреть вариант с осушителем воздуха: влага может способствовать появлению грибка и повреждению оконной фурнитуры.