Семь лавровых листьев для ковра: старый лайфхак, который работает не так, как все думают

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Многие привыкли использовать лавровый лист исключительно на кухне. Но его свойства могут быть полезны и для решения бытовых задач. Так, его можно использовать для удаления неприятного запаха обуви и для очистки ковров.

Как отмечает польское издание Dom wprost, не стоит ожидать, что настой из лавровых листьев убьет всех бактерий и клещей или же удалит пятна. Но вот придать ковру приятный травяной аромат и ухоженный вид ему под силу.

Прежде всего важно тщательно пропылесосить ковер. Песок, шерсть и крошки нужно убрать механически. Затем приготовьте раствор:

Прокипятите 2 литра воды.

Добавьте 7 сушеных лавровых листьев и оставьте их на несколько минут.

и оставьте их на несколько минут. Выньте листья и ждите , пока жидкость полностью остынет.

, пока жидкость полностью остынет. Налейте небольшое количество в пульверизатор и проверьте на незаметном участке ковра.

Фото сгенерировано ИИ

Не выливайте жидкость на ковер. Распыляйте ее тонким слоем, так чтобы волокна были едва влажными. После легкого увлажнения подождите несколько минут, аккуратно протрите волокна чистой тканью (не оттирайте сильно) и дайте ковру полностью высохнуть.

Не применяйте этот раствор на коврах, производитель которых запрещает бережную влажную чистку: шерсть, деликатные натуральные волокна, ковры ручной работы, старые и ценные изделия, а также материалы с неопределенной стойкостью окрашивания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего некоторые люди кладут лавровый лист в футляр для очков.